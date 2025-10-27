A támadó lepattanókkal megölték a hazaiakat

Jobban kezdtek a fővárosiak, tíz perc után négy ponttal vezetettek, azonban a második negyed során hárommal jobbak voltak a házigazdák. A nagyszünet után beleerősítettek a piros-kék látogatók, a meccs az utolsó negyedben dőlt el végérvényesen.

Laufer Gabriella (fehérben) igyekszik szerelni a vendégek játékosát a palánk alatt

Forrás: DKKA/Schwanner Róbert

Gáll Tamás, a fehérváriak szakvezetője szerint jobbak voltak a látogatók.

− A Vasas teljesen megérdemelten nyert, ránk tudták erőltetni a saját játékukat, bár sikerült limitálniuk KK Deans-t, azért ne felejtsük el, hogy a mi csapatunk sem egy játékosból áll. Ami mellett viszont nem lehet elmenni: ha egy mérkőzésen az ellenfél 19 támadólepattanót szed, azzal gyakorlatilag megöl minket. Ez az ő munkájukat dicséri, minket pedig kritikaként kell, hogy érjen. Erről beszéltünk már korábban is, de ezek után nincs is értelme tovább magyarázni, ezek a számok beszédesek. A Vasas három negyedet is megnyert, bár nem voltak nagy különbségek a játékban, az, hogy ők 44 pontot szereztek a festékből, mi pedig csak 20-at, illetve 22 támadólepattanót engedtünk, már önmagában elég ahhoz, hogy eldöntse a meccset. Nem kérdés, hogy a Vasas jobb volt nálunk. Sok sikert kívánok nekik a folytatásra. Örülök annak is, hogy náluk sok magyar játékos kap szerepet. Ők egy olyan csapat, akik jó példát mutatnak mindenkinek: küzdenek, hajtanak, ebből Fehérváron is jelesre vizsgáztak. Szeretnénk mi is elérni ezt a szintet.