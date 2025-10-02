2 órája
A harmadik negyedben bukta el a Győr elleni csatát a DKKA
Az NKA Pécs elleni 45 pontos fiaskó után sokkal szorosabban alakult a SERCO UNI Győr elleni mérkőzés Gáll Tamáséknak. A DKKA 112-90-re kikapott az idegenbeli összecsapáson.
Nem jött ki a lépés a győriek ellen sem a DKKA-nak.
Fotó: Schwanner Robert
Az első negyedben a győriek rögtön kezükbe vették az irányítást, a játékrész stabil 5 pontos előnyt építettek ki. A DKKA végig szorosan tartotta a jóval esélyesebb SERCO UNI Győrt. A nézők igen szórakoztató játékot láthattak, A védekezés igen szellős volt mindkét oldalon, és a negyed végét jelző dudaszónál 34-31-es Győr vezetést mutatott az eredményjelző. A második játékrészben hiába próbálták megfordítani a mérkőzést Gáll Tamás tanítványai, a hazaiak továbbra is kontroll alatt tartották a székesfehérváriakat. Az első félidő végén még csak hat pont volt a két csapat között, így ekkor még teljesen nyílt volt a találkozó, egészen a harmadik negyedig.
A harmadik negyedben döntötte el a Győr a DKKA elleni találkozót
A folytatásban húsz pont közeli előnyt épített ki a Győr, amely a záró játékrésre 88–69-cel vághatott neki. A 34. percben az volt a kérdés, ki és mikor szerzi meg a 100. győri pontot. Ez Mojca Jelenc nevéhez fűződött. A hazaiak végig vezetve, a második félidőben nagyobb előnyt kialakítva, biztosan győztek.
SERCO UNI Győr–Dávid Kornél KA 112–90 (34–31, 22–19, 32–19, 24–21)
Győr, NB I-es női mérkőzés, 100 néző. V.: Győrffy, Varga-Záray, Gruber.
SERCO UNI Győr: RUFF-NAGY D. 13/3, Selcova 5, ZSEBE-WENINGER 24/12, ÁCS 14/9, TULONEN 21/12. Cs.: Rozmán 5, JELENC 26/6, Lép, Dubei 4, Gálos, Baffy. Edző: Fűzy-Antolovics Adél.
Dávid Kornél KA: SIMMONS 7, DEANS 28/15, Dávid M. 4, Raffay 2, Ehmann 4. Cs.: Küllős 6, LAUFER 31/9, Madár K., Salamon 8, Szűcs. Edző: Gáll Tamás.