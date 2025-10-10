Disztl Péter játékosa és edzőkollégája is volt Mezey Györgynek

Disztl Péter 1983 tavaszán, a Görögország ellen, Csepelen, 3-1-re megnyert mérkőzésen mutatkozott be a nemzeti együttesben, a folytatásban ő védte a válogatott kapuját. A mexikói világbajnokságot követően is számítottak rá a szövetségi kapitányok, Mezey György 1988-as visszatérése után is bizalmat szavazott a szakállas hálóőrnek. Később edzőkollégája lett, a Videotonnál együtt ünnepelték a klub történetének első bajnoki aranyérmét, 2011-ben.

-Szeptember 7-én beszéltem vele, felhívtam a születésnapján, abban maradtunk, hogy leülünk majd egy kávéra, ugyanis nem lakunk egymástól távol. Ő Solymárról pár éve Kápolnásnyékre költözött, én pedig Pákozdra. Két hete, 27-én Kápolnásnyéken volt a falunap, ahol halászlét főztem, meghívtam, hogy jöjjön, kóstolja meg, beszélgessünk. Mondta, kórházban van, ha jobban lesz, végre elhagyja az intézményt, majd elmeséli az elmúlt időszak történéseit. Nagyon fáradt volt a hangja, amit én a kezeléseknek tudtam be, nem gondoltam, hogy ekkora a baj. Közös ismerősünk küldött üzenetet szerdán reggel a telefonomra, hogy Gyuri elhunyt, ami váratlanul ért. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy játékosként és edzőként is dolgozhattam vele, amit túl sokan nem mondhatnak el magukról. Fantasztikus tréner és ember volt, csak köszönhetek neki.

A válogatottban öt évet dolgoztak együtt, kapusedzőként is esztendőkön át volt stábtag a Mezey György dirigálta Vidiben. Együtt nyerték az egyesület első bajnoki címét, lassan tizenöt éve.

-Kapusedzői karrierem legjobb időszaka volt ez a három esztendő. Mindig lehetett tanulni tőle. A legnagyobb erénye az volt, hogy kitalált egy játékstílust és ahhoz szedte össze azokat a futballistákat, akiket arra a legalkalmasabbnak vélt. Ezt rendkívüli módon értette. Én akkor jöttem rá, mekkora edző valójában, amikor már a stábjának tagja voltam, ott szembesültem azzal, mennyire felkészült. Az edzések előtt és után ott voltam a kulisszák mögött, anno játékosként ezt nem éltem át. Négy évtizede, labdarúgóként sokkal kevesebb hatás ért vele kapcsolatban. Kijött a pályára, elmondta, mi következik a gyakorláson, meccs előtt pedig tudatta az összeállítást, a taktikát, de nem láttam a dolgok mögé, csak a pályán találkoztunk. Edzőként már érzékeltem, mit, miért csinál, miből mi következik. Precíz volt, tudatosan megtervezett mindent. Hat éve hunyt el játékostársam és barátom, Horváth Gábor, a nyolcvanas évek fehérvári sikercsapatának balhátvédje. Vele is hasonló volt Gyuri viszonya, mint velem, őt is maga mellé vette személyi asszisztensként, gyakorlatilag szárnysegédként, amikor Mezey a Vidi vezetőedzője, sportigazgatója lett. Gábor is volt a játékosa, majd vezetőtársa a klubnál, ő is sokat köszönhetett neki. Ami különösen fontos volt nekem, hogy az öcsémmel sokszor szerepeltem közösen címeres mezben. Laci a mexikói vb előtt került a nemzeti együttesbe, Közép-Amerikában ott volt a keretben, egy szobában is aludtunk, de ő az 1986-os világbajnokságon még nem lépett pályára, később jutott szóhoz, pályafutása során összesen 28 alkalommal.