Vízilabda

39 perce

Kiütötte a III. Kerületet a DFVE

Magabiztosan nyerték a dunaújvárosiak az OB I. 2. fordulóból elhalasztott mérkőzést. A DFVE 11 góllal verte a III. Kerületi TVE-t.

Szabó Zsolt

Az összecsapást az UVSE elleni Bajnokok Ligája találkozó miatt került elhalasztásra. A mérkőzésen rögtön magához ragadta a kezdeményezést a DFVE, és az első negyedben már három góllal vezettek,7-4. A második negyed gyakorlatilag lemásolta az elsőt, hiába próbált meg mindent megtenni a Kerület, az újvárosiak ezt a negyedet is 7-4-re nyerték meg, így a félidőre gyakorlatilag eldőlt a találkozó sorsa, 14-8.

DFVE
Győzelemre vezette a csapatát Garda Krisztina a DFVE csapatkapitánya.

A második félidőben is megmaradt a DFVE játékereje

A budapestiek igyekeztek visszajönni a találkozóba ám tehetetlenek voltak a hazaiak mezőnyfölényével szemben. A harmadik negyedben újabb két góllal növelték az előnyüket Garda Krisztináék, 20-12. Az utolsó negyedben sem engedett ki a DFVE, és magabiztosan, nagy különbséggel megnyerték a találkozót, 26-15.

Női vízilabda OB I. 2. forduló

DFVE - III. Kerületi TVE 26-15 (7-4, 7-4, 6-4, 6-3)

 

 

