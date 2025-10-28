39 perce
Kiütötte a III. Kerületet a DFVE
Magabiztosan nyerték a dunaújvárosiak az OB I. 2. fordulóból elhalasztott mérkőzést. A DFVE 11 góllal verte a III. Kerületi TVE-t.
Az összecsapást az UVSE elleni Bajnokok Ligája találkozó miatt került elhalasztásra. A mérkőzésen rögtön magához ragadta a kezdeményezést a DFVE, és az első negyedben már három góllal vezettek,7-4. A második negyed gyakorlatilag lemásolta az elsőt, hiába próbált meg mindent megtenni a Kerület, az újvárosiak ezt a negyedet is 7-4-re nyerték meg, így a félidőre gyakorlatilag eldőlt a találkozó sorsa, 14-8.
A második félidőben is megmaradt a DFVE játékereje
A budapestiek igyekeztek visszajönni a találkozóba ám tehetetlenek voltak a hazaiak mezőnyfölényével szemben. A harmadik negyedben újabb két góllal növelték az előnyüket Garda Krisztináék, 20-12. Az utolsó negyedben sem engedett ki a DFVE, és magabiztosan, nagy különbséggel megnyerték a találkozót, 26-15.
Női vízilabda OB I. 2. forduló