Győzött a hazai pályán megvívott rangadón a DFVE

Garda Krisztináék gyakorlatilag az első negyedben már eldöntötték a párharcot. Az első játékrészben dominált a DFVE, az első gólt Szabó Nikolett szerezte, majd Garda Krisztina három büntetőjével már négy góllal vezetett a Dunaújváros. Az Eger csak az első negyed végén tudott szépíteni, Grace Sienna Owen révén,4-1. A második negyedben tovább folytatódott a dunaújvárosi fölény, bár emberelőnyből Czigány Dóra és Horváth Zsófi révén szépített az Eger. De így is megnyugtató előnnyel mehettek pihenőre a DFVE lányai a félidőben,7-3.

dr.Sike József lányai fegyelmezetten hajtották végre utasításait, ennek köszönhetően nyert a DFVE.

Fotó: DFVE

Hiába nyerte meg a harmadik negyedet az Eger, végül győzött a DFVE

A folytatásban némiképpen összeszedték magukat az egriek, Maczkó Lilla kapuját négyszer vették be, de a túloldalon továbbra sem állt meg a gólgyártás. Borsi Ilona, Sümegi Nóra, és Horváth Brigitta találatával továbbra is tartotta stabil előnyét a DFVE,10-7. Az utolsó negyedben sem történt érdemi változás, az Eger hiába próbált visszakapaszkodni, a dunaújvárosiak ma esélyt sem adtak a vendégeknek így négy góllal megnyerték a találkozót, 14-10.

Női vízilabda OB I 5. forduló

DFVE - One Eger 14-10 (4-1, 3-2, 3-4, 4-3)

DFVE: Maczkó - Borsi 2, Horváth 3, Mahieu 1, Szabó 1, Garda 4, Sümegi 3. Csere: Karancsi, Jonkl, Pál, Milicevic, Katsimpri. Vezetőedző: dr. Sike József.