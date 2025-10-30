Megye II 1 órája

Délen folytatódik a versenyfutás

A 9. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon viszonylag nyugodt hétvége vár az élmenőkre, míg Délen már mindez egyáltalán nem mondható el, fontos összecsapás előtt áll az Aba Sárvíz, a Polgárdi, és a tabellát vezető Beloiannisz legénysége is.

A Beloiannisz csapata (világos mezben) nehéz kilencven perc elé néz Kislángon Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT 2025. október 31., péntek, 19:00

Puskás Akadémia III. (5.) – Pátka (6.) 2025. november 1., szombat, 13:30

Mányi TK (11.) – Etyek (2.), Bakonycsernye (4.) – Vál (10.) 2025. november 2., vasárnap, 13:30

Bodajk SE (12.) – Pusztavám-Jüllich (8.), Mór II. (1.) – Velence (9.), Szár KSE (3.) – Fehérvárcsurgó (7.) DÉLI CSOPORT

2025. november 2., vasárnap, 13:30 Aba-Sárvíz (2.) – LMSK (4.), Pákozd (10.) – Nagykarácsony (11.), Seregélyes-Sárosd II. (7.) – Baracs SE (6.), Előszállás (12.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.), Polgárdi VSE (3.) – Nagyvenyim (5.), Kisláng (8.) – Beloiannisz (1.).

Szabadnapos: Lajoskomárom II. (9.)

