1 órája
Délen folytatódik a versenyfutás
A 9. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon viszonylag nyugodt hétvége vár az élmenőkre, míg Délen már mindez egyáltalán nem mondható el, fontos összecsapás előtt áll az Aba Sárvíz, a Polgárdi, és a tabellát vezető Beloiannisz legénysége is.
A Beloiannisz csapata (világos mezben) nehéz kilencven perc elé néz Kislángon
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
ÉSZAKI CSOPORT
2025. október 31., péntek, 19:00
Puskás Akadémia III. (5.) – Pátka (6.)
2025. november 1., szombat, 13:30
Mányi TK (11.) – Etyek (2.), Bakonycsernye (4.) – Vál (10.)
2025. november 2., vasárnap, 13:30
Bodajk SE (12.) – Pusztavám-Jüllich (8.), Mór II. (1.) – Velence (9.), Szár KSE (3.) – Fehérvárcsurgó (7.)
DÉLI CSOPORT
2025. november 2., vasárnap, 13:30
Aba-Sárvíz (2.) – LMSK (4.), Pákozd (10.) – Nagykarácsony (11.), Seregélyes-Sárosd II. (7.) – Baracs SE (6.), Előszállás (12.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.), Polgárdi VSE (3.) – Nagyvenyim (5.), Kisláng (8.) – Beloiannisz (1.).
Szabadnapos: Lajoskomárom II. (9.)