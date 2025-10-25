október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

49 perce

A támadólepattanók megpecsételték a Dávid Kornél KA sorsát

Címkék#fehérvári#akadémia vasas#Gáll Tamás#DKKA

Fontos rangadót játszottak szombaton, 18 órai kezdettel Gáll Tamás lányai. A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia a Vasas Akadémiát fogadta az Alba Regia Sportcsarnokban, a női kosárlabda NB I 6. fordulójában.

A támadólepattanók megpecsételték a Dávid Kornél KA sorsát

Fotó: Fehér Gábor - FMH

A múlt héten a székesfehérváriak szoros csatában győzték le a Ceglédet, így magabiztosan várhatták az angyalföldieket hazai pályán.A mérkőzés rögtön egy vendég hét pontos vendég rohanással indult. A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia játékosainak kezdetben támadásban nem volt szerencséjük, az első pontjaikat Laufer Gabriella révén szerezték meg, két és fél perc elteltével,2-7. A vendégektől Gyöngyösi Janka egy látványos triplájával  nyitotta tovább az ollót, de erre ismételten Laufer válaszolt szintén a hárompontos vonal mögül. A székesfehérvári csapatkapitány egy emberként vállára vette a csapatot, és két sikeres büntetőt követően 3 pontra jött fel a DKKA,7-10. Az első játékrész során a Vasas sokszor szerzett támadó lepattanót, és akár nagyobb előnyt is kiépíthetett volna, de Gáll Tamás lányai agresszív védekezéssel javították ki a kizárás hiányából adódó lehetőségeket. Ezt követően mindkét oldalon megakadt a pontgyártás, agresszív defenzív játék jellemezte az együtteseket. A negyed végén Ehmann Dalma percei következtek, a fehérvári center falttal együtt bedobott találata igen fontos pillanatban született, és ezt követően szintén sikeresen értékesített két büntetőt, ezzel bár továbbra is vezetett a Vasas, csupán négy pontos volt a differencia a dudaszó pillanatában,17-21.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
Az utolsó negyedig versenyben volt a győzelemért a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
Fotó: Fehér Gábor FMH-archív

A második negyed elején egy kisebbbb technikai szünet következett. Az Alba Regia Sportcsarnokban, az eredményjelző tábla megadta magát  ám később többé-kevésbé sikerült működésre bírni az eszközt. A kényszerszünet a Vasas játékosait törte meg jobban, egy pontra zárkózott vissza a DKKA, de Jáhni Zsófia és Czirkos Anna  révén ismét öt pontos előnyt építettek ki a budapestiek,22-27. Mindkét csapat egyre idegesebbé vált támadásban, percekig nem volt sikeres mezőnykísérlet. A játékrész felénél az angyalföldiek Angyal Barbara hárompontosával, és Gyöngyösi révén kétszámjegyűre növellték a két csapat közti különbséget, 22-32. Ebből viszont szinte egy szempillantás alatt visszajöttek a fehérváriak, többek között Küllős Kira triplájával, és Dávid Mia góljó faltos kosarával ismét egylabdás volt a csapatok közti különbség, 30-32. A pályán uralkodó játék igazi rangadóhoz méltó volt, már ekkor látszott az, hogy izgalmas második félidőre lesz kilátás. Emellett a játékvezetők sípjainak hangja igen gyakori volt, rengeteg szabálytalanságot követtek el a játékosok mindkét oldalon. A vendégeknél Gyöngyösinek, és Kiss Angelikának is már három személyi hibája volt az első félidő végén.  Végül Salamon Zsófia közelije állította be a félidei végeredményt, 33-34.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia - Vasas Akadémia kosárlabda mérkőzés

Fotók: Fehér Gábor - FMH

A második félidő elején magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak a székesfehérváriak. Az amerikai légiós, Kristen Deans hárompontosával először szerzett vezetést a mérkőzés során a DKKA, majd a Vasas játékosai offenzívában vétett hibáit kihasználva négy pontos előnyt építettek ki,42-38. Ebből azonban visszajöttek az angyalföldiek, Kiss Angelika révén,42-42. Ezután teljesen feltolt védekezéssel operáltak a vendégek, ennek következtében még agresszívebb, fizikális kosárlabdát láthatott a közönség. A negyed végén a szerencse is elpártolt a székesfehérváriaktól így öt pontos budapesti előnnyel fordultak az együttesek a végjátékra,46-51.

Az utolsó negyed elején bekövetkezett másfél perces rövidzárlat gyakorlatilag megpecsételte a DKKA játékosainak sorsát. Szirony triplájára, a fehérvári Küllős még tudott válaszolni, ám ezután a Vasas sorozatban termelte a pontokat. Hiába kért időt a hazaiak mestere, a Vasas 12 pontos előnyt épített ki a mérkőzés utolsó 5 percére fordulva, 55-67. Laufer Gabrielláék próbáltak kétségbeesetten triplákat dobni, sajnos ezek mind célt tévesztettek. A budapestiek kintről folyamatosan sikeres hárompontosokat értékesítettek, így végül simán megnyerték a találkozót,62-79.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia-Vasas Akadémia 65-77 (17-21,16-13,13-17,19-27)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu