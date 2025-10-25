A támadólepattanók megpecsételték a Dávid Kornél KA sorsát

A múlt héten a székesfehérváriak szoros csatában győzték le a Ceglédet, így magabiztosan várhatták az angyalföldieket hazai pályán.A mérkőzés rögtön egy vendég hét pontos vendég rohanással indult. A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia játékosainak kezdetben támadásban nem volt szerencséjük, az első pontjaikat Laufer Gabriella révén szerezték meg, két és fél perc elteltével,2-7. A vendégektől Gyöngyösi Janka egy látványos triplájával nyitotta tovább az ollót, de erre ismételten Laufer válaszolt szintén a hárompontos vonal mögül. A székesfehérvári csapatkapitány egy emberként vállára vette a csapatot, és két sikeres büntetőt követően 3 pontra jött fel a DKKA,7-10. Az első játékrész során a Vasas sokszor szerzett támadó lepattanót, és akár nagyobb előnyt is kiépíthetett volna, de Gáll Tamás lányai agresszív védekezéssel javították ki a kizárás hiányából adódó lehetőségeket. Ezt követően mindkét oldalon megakadt a pontgyártás, agresszív defenzív játék jellemezte az együtteseket. A negyed végén Ehmann Dalma percei következtek, a fehérvári center falttal együtt bedobott találata igen fontos pillanatban született, és ezt követően szintén sikeresen értékesített két büntetőt, ezzel bár továbbra is vezetett a Vasas, csupán négy pontos volt a differencia a dudaszó pillanatában,17-21.

Az utolsó negyedig versenyben volt a győzelemért a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

Fotó: Fehér Gábor FMH-archív

A második negyed elején egy kisebbbb technikai szünet következett. Az Alba Regia Sportcsarnokban, az eredményjelző tábla megadta magát ám később többé-kevésbé sikerült működésre bírni az eszközt. A kényszerszünet a Vasas játékosait törte meg jobban, egy pontra zárkózott vissza a DKKA, de Jáhni Zsófia és Czirkos Anna révén ismét öt pontos előnyt építettek ki a budapestiek,22-27. Mindkét csapat egyre idegesebbé vált támadásban, percekig nem volt sikeres mezőnykísérlet. A játékrész felénél az angyalföldiek Angyal Barbara hárompontosával, és Gyöngyösi révén kétszámjegyűre növellték a két csapat közti különbséget, 22-32. Ebből viszont szinte egy szempillantás alatt visszajöttek a fehérváriak, többek között Küllős Kira triplájával, és Dávid Mia góljó faltos kosarával ismét egylabdás volt a csapatok közti különbség, 30-32. A pályán uralkodó játék igazi rangadóhoz méltó volt, már ekkor látszott az, hogy izgalmas második félidőre lesz kilátás. Emellett a játékvezetők sípjainak hangja igen gyakori volt, rengeteg szabálytalanságot követtek el a játékosok mindkét oldalon. A vendégeknél Gyöngyösinek, és Kiss Angelikának is már három személyi hibája volt az első félidő végén. Végül Salamon Zsófia közelije állította be a félidei végeredményt, 33-34.