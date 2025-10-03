Akkora triplát dobott a Dávid Kornél KA játékosa, hogy azt még az NBA-ben is megirigyelnék – videó

Szerdán Győrbe látogatott a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia felnőtt női együttese, ahol végül 112-90-re kikapott az esélyesebbnek számító Rába-partiaktól. Azonban a mérkőzés, és talán kijelenthető hogy a forduló egyik legszebb jelenetét a DKKA csapatkapitánya, Laufer Gabriella követte el.

Óriási triplát dobott a Dávid Kornél kosárlabda akadémia csapatkapitánya, a 24-es mezben játszó Laufer Gabriella

Fotó: FMH-archív/Fehér Gábor

Videón a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia játékosának megmozdulása

A DKKA egyik támadása során már csak pár másodperc maradt a támadóidőből, amikor Madár Kata egy betörés után kipasszolta a labdát Laufer Gabriellához, aki a triplavonalra történő visszalépés során megcsúszott, és egyensúlyát teljesen elveszítve kényszerült eldobni a labdát, amely azonban gyönyörű ívben talált utat a gyűrűbe. Ha ezt Steph Curry, vagy bármelyik NBA sztár látta volna élőben, biztosan elismerését fejezné ki Laufer hárompontosa miatt.