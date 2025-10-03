október 3., péntek

Helga névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

20 perce

Akkora triplát dobott a Dávid Kornél KA játékosa, hogy azt még az NBA-ben is megirigyelnék – videó

Címkék#Dávid Kornél KA#Laufer Gabriella#Stephen Curry#DKKA

A női kosárlabda NB I/A legutóbbi fordulójában Laufer Gabriella a SERCO UNI Győr ellen nem mindennapi mozdulatsort hajtott végre. A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia (DKKA) csapatkapitányának nem mindennapi hárompontosáról videó is készült.

Szabó Zsolt
Akkora triplát dobott a Dávid Kornél KA játékosa, hogy azt még az NBA-ben is megirigyelnék – videó

Óriási triplát dobott a Dávid Kornél kosárlabda akadémia csapatkapitánya.

Fotó: FMH-archív/Fehér Gábor

Szerdán Győrbe látogatott a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia felnőtt női együttese, ahol végül 112-90-re kikapott az esélyesebbnek számító Rába-partiaktól. Azonban a mérkőzés, és talán kijelenthető hogy a forduló egyik legszebb jelenetét a DKKA csapatkapitánya, Laufer Gabriella követte el.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
Óriási triplát dobott a Dávid Kornél kosárlabda akadémia csapatkapitánya, a 24-es mezben játszó Laufer Gabriella
Fotó: FMH-archív/Fehér Gábor

Videón a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia játékosának megmozdulása

A DKKA egyik támadása során már csak pár másodperc maradt a támadóidőből, amikor Madár Kata egy betörés után kipasszolta a labdát Laufer Gabriellához, aki a triplavonalra történő visszalépés során megcsúszott, és egyensúlyát teljesen elveszítve kényszerült eldobni a labdát, amely azonban gyönyörű ívben talált utat a gyűrűbe. Ha ezt Steph Curry, vagy bármelyik NBA sztár látta volna élőben, biztosan elismerését fejezné ki Laufer hárompontosa miatt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu