Kosárlabda

1 órája

Kijött az erőviszonyok közti különbség Miskolcon a női kosarasoknál

Nem adott esélyt a fehérvári kosaras hölgyeknek a DVTK. A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia sima vereséggel távozott Miskolcról

Szabó Zsolt

Még mindig hajszolja a szezonbeli első győzelmét a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia. Gáll Tamás tanítványai idegenben, Miskolcon léptek pályára a DVTK otthonában. Az első negyedben még egyenrangú ellenfélnek számított a DKKA a Diósgyőriek ellen, köszönhetően Dávid Mia és Kristen Deans révén, akik a hátukon vitték a csapatot ebben a játékrészben. Az eredményjelző csupán három pontos miskolci vezetést mutatott az első negyed végén.23-26. A második negyedben már nagyobbra nőtt a különbség, a túloldalon Lelik Réka remek egyéni teljesítményének köszönhetően, a félidőre kényelmes előnyt építettek ki a hazaiak, 53-39.

Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
Esélye sem volt Miskolcon a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia játékosainak 
Fotó: DVTK kosárlabda/Facebook

Az utolsó negyedben teljesen széthullottak a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia játékosai

A harmadik negyed ugyanott folytatódott mint ahol az előző véget ért. A DVTK folyamatosan, apránként tovább építette ki fölényét, a jóval tapasztaltabb játékosok ellen esélye sem volt a székesfehérváriaknak. Az utolsó negyedben aztán megmutatta igazi erejét a hazai együttes, mindössze 12 pontot tudak dobni a fehérvári hölgyek, a túloldalon pedig 30 pontot rámoltak be a diósgyőriek. Ezzel nagy különbségű vereséget szenvedtek Gáll Tamásék, 116-68.

Női NB I/A, 4. forduló
DVTK HunTherm – Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 116–68 (26–23, 27–16, 30–17, 33–12)
Miskolc, DVTK Aréna, 1200 néző. V.: Csabai-Kaskötő, Jankovics, Szőts).
DVTK HunTherm: Aho N. 3/3, Kányási 15/9, Lelik 13/3, Toman 24/12, Ginzo 6. Csere: Smuda 19, Aho T. 7, Takács 19/6, Miklós M. 4, Poczkodi 6/6. Vezetőedző: Völgyi Péter.
Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia: Deans 29/18, Simmons, Dávid M. 6/6, Papp 2, Laufer 9. Csere: Szűcs, Salamon 14/6, Raffay 2, Madár 4, Ehmann 2. Vezetőedző: Gáll Tamás.

 

 

