Az Aranycsapat tagja fegyvert fogott a Széna téren

Czibor Zoltán lázadó természetű, bohém, de rendkívüli labdarúgó volt, sokak szerint az Aranycsapat legzseniálisabb tagja. Kaposváron született 1929-ben, aztán a család Komáromba költözött, a Czibor gyerek ott kezdett el focizni. Már 1948-ban eligazolt a Ferencvároshoz, és új helyén azonnal magyar bajnokságot nyert. A következő évben ezüstérmes lett a csapattal, majd 1950-ben Budai II László és Kocsis Sándor az államvédelem nyomására a Budapesti Honvédhoz igazolt. Czibor azonban – vagy ahogyan becézték, a „Bolond”, a „Rongylábú” – inkább a Csepelhez ment, mert az a munkásosztály együttesének számított, azt remélte, ott megmaradhat. Végül aztán Farkas Mihály honvédelmi miniszter közbelépett, behívót küldött neki, ezért mégiscsak Kispesten kötött ki. Ott először második lett, 1954-ben és 1955-ben azonban bajnokságot nyert úgy, hogy 21 mérkőzésen 20 találatot ért el és magyar gólkirály lett.

Czibor Zoltán (felső sorban jobbról a harmadik) a címert eltávolító Bp. Honvéd csapatában 1956. november 29-én a Santiago Bernabéu Stadionban, a Real Madrid elleni barátságos mérkőzésen (5–5)

Forrás: Puskás Intézet/Puskás-hagyaték

Tudták róla, hiszen ennek lépten-nyomon hangot adott, hogy megveti a kommunistákat, ezért 1953-ban valószínűleg zsarolással beszervezték, hogy jelentsen Puskás Ferencről. Az ÁVH-t leginkább Öcsi érdekelte, mert azt gyanították, amerikai kém. Azonban Czibor ügynöki jelentései – ha voltak ilyenek egyáltalán – használhatatlannak bizonyultak. Aztán gyűlölete cselekvésre sarkallta, és ő lett az egyetlen sztárfocista, aki 1956-ban a felkelők mellé állt, a Széna téren fegyverrel harcolt.

Czibor Zoltán forrófejű, nehezen kezelhető ember, de zseniális labdarúgó volt

Forrás: Puskás Intézet/Puskás-hagyaték

Czibor ugyanúgy döntött, mint Puskás és Kocsis, a forradalom eltiprása után nem tért haza a Honvéd dél-amerikai túrájáról. A kiváló csatárt 1957-ben leigazolta a Róma, azonban a disszidenseket sújtó eltiltás miatt nem játszhatott. Talán nem is volt ez baj, hiszen így egy év múlva a Barcelonához került. Később játszott más spanyol kluboknál, Ausztriában és Kanadában is. Visszavonulása után a katalán nagyvárosban maradt, mert tartott tőle, hogy nem felejtették el: fegyverrel harcolt a kommunisták ellen. Ezért csak a rendszerváltás után tért haza, utolsó éveiben a komáromi focicsapat elnöke lett, aki 1993-ban megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét, majd a Magyar Olimpiai Bizottság érdemrendjét. Czibor Zoltán 68 esztendősen, 1997-ben halt meg, Komáromban nyugszik.