Egy „rongylábú” szabadságharcos élete és halála

2 órája

Az Aranycsapat tagja fegyvert fogott a Széna téren

Az 1956-os forradalom és szabadságharc minden magyarra hatással volt, százezreknek változtatta, váltotta meg, vagy törte félbe az életét. Nem voltak kivételek ez alól az Aranycsapat tagjai sem. Szerdán délelőtt a dicsőséges napok és a nagy tettek előtt tisztelgett a székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány és a koronázó város önkormányzata az Olimpiai Emlékműnél, felidézve Czibor Zoltán alakját, aki fegyverrel vett részt a harcokban.

Tihanyi Tamás
Az Aranycsapat tagja fegyvert fogott a Széna téren

Czibor Zoltán (felső sorban jobbról a harmadik) a címert eltávolító Bp. Honvéd csapatában 1956. november 29-én a Santiago Bernabéu Stadionban, a Real Madrid elleni barátságos mérkőzésen (5–5)

Forrás: Puskás Intézet/Puskás-hagyaték

Czibor Zoltán lázadó természetű, bohém, de rendkívüli labdarúgó volt, sokak szerint az Aranycsapat legzseniálisabb tagja. Kaposváron született 1929-ben, aztán a család Komáromba költözött, a Czibor gyerek ott kezdett el focizni. Már 1948-ban eligazolt a Ferencvároshoz, és új helyén azonnal magyar bajnokságot nyert. A következő évben ezüstérmes lett a csapattal, majd 1950-ben Budai II László és Kocsis Sándor az államvédelem nyomására a Budapesti Honvédhoz igazolt. Czibor azonban – vagy ahogyan becézték, a „Bolond”, a „Rongylábú” – inkább a Csepelhez ment, mert az a munkásosztály együttesének számított, azt remélte, ott megmaradhat. Végül aztán Farkas Mihály honvédelmi miniszter közbelépett, behívót küldött neki, ezért mégiscsak Kispesten kötött ki. Ott először második lett, 1954-ben és 1955-ben azonban bajnokságot nyert úgy, hogy 21 mérkőzésen 20 találatot ért el és magyar gólkirály lett.

Czibor Zoltán
Czibor Zoltán (felső sorban jobbról a harmadik) a címert eltávolító Bp. Honvéd csapatában 1956. november 29-én a Santiago Bernabéu Stadionban, a Real Madrid elleni barátságos mérkőzésen (5–5)
Forrás:  Puskás Intézet/Puskás-hagyaték

Tudták róla, hiszen ennek lépten-nyomon hangot adott, hogy megveti a kommunistákat, ezért 1953-ban valószínűleg zsarolással beszervezték, hogy jelentsen Puskás Ferencről. Az ÁVH-t leginkább Öcsi érdekelte, mert azt gyanították, amerikai kém. Azonban Czibor ügynöki jelentései – ha voltak ilyenek egyáltalán – használhatatlannak bizonyultak. Aztán gyűlölete cselekvésre sarkallta, és ő lett az egyetlen sztárfocista, aki 1956-ban a felkelők mellé állt, a Széna téren fegyverrel harcolt.

Czibor Zoltán forrófejű, nehezen kezelhető ember, de zseniális labdarúgó volt 
Forrás: Puskás Intézet/Puskás-hagyaték

Czibor ugyanúgy döntött, mint Puskás és Kocsis, a forradalom eltiprása után nem tért haza a Honvéd dél-amerikai túrájáról. A kiváló csatárt 1957-ben leigazolta a Róma, azonban a disszidenseket sújtó eltiltás miatt nem játszhatott. Talán nem is volt ez baj, hiszen így egy év múlva a Barcelonához került. Később játszott más spanyol kluboknál, Ausztriában és Kanadában is. Visszavonulása után a katalán nagyvárosban maradt, mert tartott tőle, hogy nem felejtették el: fegyverrel harcolt a kommunisták ellen. Ezért csak a rendszerváltás után tért haza, utolsó éveiben a komáromi focicsapat elnöke lett, aki 1993-ban megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét, majd a Magyar Olimpiai Bizottság érdemrendjét. Czibor Zoltán 68 esztendősen, 1997-ben halt meg, Komáromban nyugszik.

Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke és Horváth Miklós Csaba, Székesfehérvár alpolgármestere az Olimpiai Emlékműnél a forradalom és szabadságharc, valamint Czibor Zoltán tiszteletére koszorúzott 
Forrás: feol.hu

– Czibor Zoltán a válogatottban 1949-től 1956-ig 43 mérkőzésen 17 gólt ért el, ez pedig fantasztikus, zseniális teljesítmény! – lelkendezett a FEOL-nak Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke. – Aztán 1952-ben olimpiai bajnok lett, egy évvel később Európa-kupát nyert, majd az 1954-es világbajnokságról ezüstéremmel tért haza. Czibor olimpiai döntőben és világbajnoki fináléban egyaránt lőtt gólt.  

Czibor Zoltán balhéi

Kű Lajos is jól ismeri a remek csatár balhéiról szóló történeteket. Egyet megosztott velünk.  

– Az EMKE-ben az ávósok belekötöttek valakibe, el akarták vinni, Czibor azonban beavatkozott és dulakodni kezdett az egyenruhás pribékekkel. Másnap Farkas Mihály honvédelmi miniszter, aki a Honvéd felett is teljes ellenőrzést gyakorolt, hívatta Puskást, akivel egyébként tegeződtek. „Mond meg őszintén, szüksége van Cziborra a magyar labdarúgásnak?”, kérdezte Öcsitől dühöngve Farkas. „Nincs, de akkor te leszel a balszélső”, válaszolt gúnyosan Puskás, pedig Cziborral nem szerették egymást. Így aztán a renitens játékos, akinek olyan cselei voltak, hogy azt se tudta az ember, éppen mit csinál, ismét meg kell mentve, nem először, de nem is utoljára.  
 

Czibor Zoltán nevét félig eltakarja a koszorú a fehérvári emlékművön 
Forrás: feol.hu




 

 

