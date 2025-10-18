október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kevés volt a sikerhez

1 órája

Curtis felesége olyat tett, amit sokáig emlegetnek a fehérváriak

Címkék#Curtis#Barnai Judie#Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

Hihetetlen dolgok történtek szombat este Cegléden. Curtis felesége, Barnai Judie olyan dolgot tett, amit a székesfehérváriak sokáig nem felejtenek el.

Feol.hu
Curtis felesége olyat tett, amit sokáig emlegetnek a fehérváriak

Curtis felesége nem lehet boldog a szombati este után

Forrás: Bors

Igazi roncsderbit rendeztek a női kosárlabda NB I/A ötödik fordulójában Cegléden, hiszen a házigazda együttes és az ellenfél, székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia is nyeretlenül várta az összecsapást négy bajnoki után. A hazaiaknál Curtis felesége, Barnai Judie is a pályán volt, aki soka tett azért, hogy felejthetetlen estében részesüljenek a fehérváriak – nem biztos, hogy a legjobb értelemben.

Curtis felesége
Curtis felesége, Barnai Judie (55) sokat tett a Cegléd sikeréért, de ez sem volt elég
Fotó: Kissfaludi István

Curtis felesége leuralta a mezőnyt

A mérkőzés langyos mederben indult, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, így nem volt csoda, hogy az első negyed végére csupán egy pont volt a differencia, 16-15. A második felvonás elején már néggyel is ment a Cegléd, amikor a DKKA-s lányok beindultak, fordítottak és Laufer Gabriella vezetésével hétpontos előnyre tettek szert a nagyszünetre, 26-33.

A fordulást követően úgy tűnt, hogy a székesfehérváriak végérvényesen eldöntik a mérkőzés sorsát, már 13 pont is volt a két csapat között a játékrész derekán, az utolsó tíz perc előtt pedig tíz volt a differencia, 43-53. A záró negyed aztán rémálom szerűen indult a vendégek javára, 15-0-s rohanást produkált a Cegléd, amellyel úgy tűnt megtorpannak Gáll Tamás lányai. Curtis felesége, Barnai Judie aktív részese volt ennek, folyamatosan dobálta a pontokat és szedte a lepattanókat, azonban ez sem volt elég ahhoz, hogy megállítsa a székesfehérvári hengert a ceglédi gárda, 63-66.

A mezőny legeredményesbb játékosa a Dávid Kornél KA amerikai légiósa, KK Deans lett, aki 25 pontja mellé szedett 3 lepattanót és kiosztott 7 asszisztot. A magyar kosárlabdázók közül Barnai Judie kiemelkedőt nyújtott, 22 pontja mellé összeszedett 21 lepattanót és 3 asszisztot is kiosztott, így dupla-duplával zárt, akárcsak a DKKA részéről Laufer Gabriella a maga 19 pontjával és 16 lepattanójával.

Ez volt az első sikerük

A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia az első győzelmét aratta az új idényben, ezzel megtörve négy mérkőzése tartó nyeretlen szériáját, a következő fordulóban pedig a Vasast fogadja, amely ellen szintén eséllyel pályázik egy újabb siker begyűjtésére. Barnai Judie-nak és a Ceglédnek erre még várnia kell, de a következő fordulóban a BEAC Újbuda ellen jó eséllyel pályázhatnak az első sikerükre. 

Női kosárlabda NB I/A, 5. forduló

Cegléd–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 63-66 (16-15, 10-18, 17-20, 20-13)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu