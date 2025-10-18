Curtis felesége olyat tett, amit sokáig emlegetnek a fehérváriak

Igazi roncsderbit rendeztek a női kosárlabda NB I/A ötödik fordulójában Cegléden, hiszen a házigazda együttes és az ellenfél, székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia is nyeretlenül várta az összecsapást négy bajnoki után. A hazaiaknál Curtis felesége, Barnai Judie is a pályán volt, aki soka tett azért, hogy felejthetetlen estében részesüljenek a fehérváriak – nem biztos, hogy a legjobb értelemben.

Curtis felesége, Barnai Judie (55) sokat tett a Cegléd sikeréért, de ez sem volt elég

Fotó: Kissfaludi István

Curtis felesége leuralta a mezőnyt

A mérkőzés langyos mederben indult, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, így nem volt csoda, hogy az első negyed végére csupán egy pont volt a differencia, 16-15. A második felvonás elején már néggyel is ment a Cegléd, amikor a DKKA-s lányok beindultak, fordítottak és Laufer Gabriella vezetésével hétpontos előnyre tettek szert a nagyszünetre, 26-33.

A fordulást követően úgy tűnt, hogy a székesfehérváriak végérvényesen eldöntik a mérkőzés sorsát, már 13 pont is volt a két csapat között a játékrész derekán, az utolsó tíz perc előtt pedig tíz volt a differencia, 43-53. A záró negyed aztán rémálom szerűen indult a vendégek javára, 15-0-s rohanást produkált a Cegléd, amellyel úgy tűnt megtorpannak Gáll Tamás lányai. Curtis felesége, Barnai Judie aktív részese volt ennek, folyamatosan dobálta a pontokat és szedte a lepattanókat, azonban ez sem volt elég ahhoz, hogy megállítsa a székesfehérvári hengert a ceglédi gárda, 63-66.

A mezőny legeredményesbb játékosa a Dávid Kornél KA amerikai légiósa, KK Deans lett, aki 25 pontja mellé szedett 3 lepattanót és kiosztott 7 asszisztot. A magyar kosárlabdázók közül Barnai Judie kiemelkedőt nyújtott, 22 pontja mellé összeszedett 21 lepattanót és 3 asszisztot is kiosztott, így dupla-duplával zárt, akárcsak a DKKA részéről Laufer Gabriella a maga 19 pontjával és 16 lepattanójával.

Ez volt az első sikerük

A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia az első győzelmét aratta az új idényben, ezzel megtörve négy mérkőzése tartó nyeretlen szériáját, a következő fordulóban pedig a Vasast fogadja, amely ellen szintén eséllyel pályázik egy újabb siker begyűjtésére. Barnai Judie-nak és a Ceglédnek erre még várnia kell, de a következő fordulóban a BEAC Újbuda ellen jó eséllyel pályázhatnak az első sikerükre.