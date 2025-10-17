október 17., péntek

Gyász

1 órája

Gyászol Cser-Palkovics András

Szomorú hírről számoltunk be csütörtökön. Életének 68. évében elhunyt Novath György, a Videoton legendás játékosa, akit Cser-Palkovics András is gyászol.

Feol.hu
Még júliusban szállították kórházba Novath Györgyöt, a Videoton legendás játékosát, majd súlyos tüdőgyulladás okozta probléma miatt rohammentővel, majd szeptember közepéig ápolták a pulmonológiai osztályon, ezt követően pedig a csákvári intézményben folytatták az ellátását. Kezelése során hol javult, hol visszaesett az állapota, a teljes tüdőre kiterjedő tüdőgyulladás mellé trombózis is társult az egyik lábában. Október 16-án, csütörtök virradóra azonban feladta a harcot és 67 éves korában elhunyt. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is gyászolja.

Cser-Palkovics András is gyászol

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András a hivatalos Facebook oldalán emlékezett meg a legendás játékosról. Bejegyzésében leírja, Novath György neve örökre összefort a Videoton aranykorával, de küzdeni akarásával és a csapat iránti alázatával is örök példát állított a sportgenerációk elé.

Legendás emlékét Székesfehérvár és a Klub közössége is hálával, tisztelettel őrzi tovább. Nyugodjék békében!

– írja Cser-Palkovics András.

 

