Cseh Andrásra csapatkapitányként számított a Honvédban

Az alföldi, nagyszénási születésű Cseh András nyolc évet töltött Kispesten (1984-1992), élete legjobb időszakát, ötször lett bajnok, az 1991-es sikert Mezey Györggyel közösen ünnepelte. 1992-ben távozott Kispestről, két évet a BVSC-ben rúgta a labdát, majd Sopron és Székesfehérvár, akkoriban Parmalat FC névre keresztelt Videoton következett. Fejérben mindössze kétszer lépett pályára, az akasztói, gólnélküli stadionavatón, majd a Sóstón, a BVSC ellen, egy becsúszásnál keresztszalag-szakadást szenvedett, profi pályafutása ezzel lezárult, fél év után elköszönt a Viditől. A balhátvéd szerint Mezey György megkerülhetetlen szereplője a magyar futball történelmének.

Cseh András az MTK női csapatának edzőjeként

Forrás: MTI

-A nemzeti együttesben 1992-ben Jenei Imre irányítása alatt mutatkoztam be, az ukránok elleni barátságos meccsen, azonban már a nyolcvanas évek végén, Gyuri bácsi második kapitánysága idején közel voltam a címeres mezes fellépéshez. Az északírek ellen készültünk, 1988 októberében, a sportnapilap közölte a másnapi, várható kezdőt, ott volt az én nevem is. Jó formában voltam, az utolsó edzésen, az egymás közötti játék során én lőttem a győztes gólt. Egyértelműen erre utaltak a jelek, én is biztosra vettem, hogy pályára lépek. Azonban a szakvezető meggondolta magát, este, a vacsora után behívott a szobájába az edzőtáborban, közölte, úgy döntött, tartja magát a korábbi elképzeléséhez, hogy tétmeccsen nem vet be újoncot kezdőként, helyettem Sass János lépett pályára. Nem jutottam szóhoz, végig a padon ültem, Vincze Pilu góljával 1-0-ra nyertünk. A kapitány megígérte, hogy a következő, görögök elleni felkészülési meccsen kezdőként számol velem. Azonban jött a bundabotrány, amihez sok közöm nem volt, mert az ominózus DVSC-Honvéd meccsen pályán, sőt, a keretben sem voltam, azonban a többi, honvédos társamhoz hasonlóan engem is több hónapra felfüggesztettek.

Mezey közben távozott a szövetségi kapitányi posztról, lemondott, Csehnek pedig négy évet kellett várnia a bemutatkozásra.

Mezey György 2011-ban bajnoki aranyérmet szerzett a Vidivel

Forrás: MTI

-Érdekes dolgokat produkál az élet, én a Kispest junior együttesében léptem pályára a hajdúságiak elleni záró fordulóban, 2-1-re nyertünk a gólommal, ám mivel hivatalosan a Honvéd felnőtt keretéhez tartoztam, engem is eltiltottak. A nemzeti együttesben így nem szerepelhettem Mezey irányítása alatt, amit nagyon sajnálok. Amíg kapitány volt, sokszor, gyakorlatilag szinte mindig ott voltam nála a keretben, de pályára nem léptem. Viccesen szoktam megjegyezni, túl vastag volt a fehér vonal, a meszelés az oldalvonalnál, nem tudtam átlépni rajta... Pedig az 1986-os vb-re is volt esélyem, a mexikói vízum benne volt az útlevelemben, a bő keretben benne voltam, azonban a szűkítettben már nem. Azokban az években nem csak Mezeynél voltam közel a címeres mezhez, 1987 őszén Garami József volt a kapitány, ő is behívott a keretbe, azonban végül ő is úgy döntött, nem kockáztat, Keller Józsefnek szavazott bizalmat. Komoly riválisaim voltak, Keller mellett például Szalma József, Palaczky János, de sorolhatnám még a neveket.