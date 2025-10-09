2 órája
Cseh Andrásra csapatkapitányként számított a Honvédban
A kiváló balhátvéd, Cseh András négyszer szerepelt a válogatottban, 1991 nyarán Mezey György irányításával bajnoki címet nyert a Kispest Honvéddal. Szerinte Mezey korszakos egyénisége a magyar labdarúgásnak.
Az alföldi, nagyszénási születésű Cseh András nyolc évet töltött Kispesten (1984-1992), élete legjobb időszakát, ötször lett bajnok, az 1991-es sikert Mezey Györggyel közösen ünnepelte. 1992-ben távozott Kispestről, két évet a BVSC-ben rúgta a labdát, majd Sopron és Székesfehérvár, akkoriban Parmalat FC névre keresztelt Videoton következett. Fejérben mindössze kétszer lépett pályára, az akasztói, gólnélküli stadionavatón, majd a Sóstón, a BVSC ellen, egy becsúszásnál keresztszalag-szakadást szenvedett, profi pályafutása ezzel lezárult, fél év után elköszönt a Viditől. A balhátvéd szerint Mezey György megkerülhetetlen szereplője a magyar futball történelmének.
-A nemzeti együttesben 1992-ben Jenei Imre irányítása alatt mutatkoztam be, az ukránok elleni barátságos meccsen, azonban már a nyolcvanas évek végén, Gyuri bácsi második kapitánysága idején közel voltam a címeres mezes fellépéshez. Az északírek ellen készültünk, 1988 októberében, a sportnapilap közölte a másnapi, várható kezdőt, ott volt az én nevem is. Jó formában voltam, az utolsó edzésen, az egymás közötti játék során én lőttem a győztes gólt. Egyértelműen erre utaltak a jelek, én is biztosra vettem, hogy pályára lépek. Azonban a szakvezető meggondolta magát, este, a vacsora után behívott a szobájába az edzőtáborban, közölte, úgy döntött, tartja magát a korábbi elképzeléséhez, hogy tétmeccsen nem vet be újoncot kezdőként, helyettem Sass János lépett pályára. Nem jutottam szóhoz, végig a padon ültem, Vincze Pilu góljával 1-0-ra nyertünk. A kapitány megígérte, hogy a következő, görögök elleni felkészülési meccsen kezdőként számol velem. Azonban jött a bundabotrány, amihez sok közöm nem volt, mert az ominózus DVSC-Honvéd meccsen pályán, sőt, a keretben sem voltam, azonban a többi, honvédos társamhoz hasonlóan engem is több hónapra felfüggesztettek.
Mezey közben távozott a szövetségi kapitányi posztról, lemondott, Csehnek pedig négy évet kellett várnia a bemutatkozásra.
-Érdekes dolgokat produkál az élet, én a Kispest junior együttesében léptem pályára a hajdúságiak elleni záró fordulóban, 2-1-re nyertünk a gólommal, ám mivel hivatalosan a Honvéd felnőtt keretéhez tartoztam, engem is eltiltottak. A nemzeti együttesben így nem szerepelhettem Mezey irányítása alatt, amit nagyon sajnálok. Amíg kapitány volt, sokszor, gyakorlatilag szinte mindig ott voltam nála a keretben, de pályára nem léptem. Viccesen szoktam megjegyezni, túl vastag volt a fehér vonal, a meszelés az oldalvonalnál, nem tudtam átlépni rajta... Pedig az 1986-os vb-re is volt esélyem, a mexikói vízum benne volt az útlevelemben, a bő keretben benne voltam, azonban a szűkítettben már nem. Azokban az években nem csak Mezeynél voltam közel a címeres mezhez, 1987 őszén Garami József volt a kapitány, ő is behívott a keretbe, azonban végül ő is úgy döntött, nem kockáztat, Keller Józsefnek szavazott bizalmat. Komoly riválisaim voltak, Keller mellett például Szalma József, Palaczky János, de sorolhatnám még a neveket.
Mezey Györggyel 1990 nyarán klubszinten dolgozott újra, a tréner elvállalta a Kazincbarcika ellen osztályozón bennmaradó kispestiek irányítását, amellyel azonnal bajnoki címet nyert.
-Nagyon jól futballoztunk, kiválóan összerajta az együttest, a támadást és a védekezést is, a legkevesebb gólt mi kaptuk a bajnokságban. Egy évvel később csak bronzérmesek lettünk, jött a belga tulajdonosi kör, más elképzelésekkel, Mezeytől elköszöntek, én is ugyanakkor távoztam. Csapatkapitányként számított rám Kispesten, jó volt az irányítása alatt futballozni, rengeteget tanultam tőle a labdarúgásról. Nem sokkal később ismét együtt dolgoztunk, a BVSC-hez kerültem. Ő volt a főnök, amikor a vasutasokhoz igazoltam, az első évben Both József volt a vezetőedző, később Gyuri bácsi is dirigálta a csapatot. Mindent tudott a futballról, nem véletlen, hogy 1985-ben az év legjobb edzőjének választották nem itthon, egész Európában.