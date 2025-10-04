október 4., szombat

Ferenc névnap

12°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB II

1 órája

Újabb pofont osztana ki az Aqvital FC Csákvár

Címkék#Aqvital FC Csákvár#NB II#Videoton#Lehoczki Bendegúz#Tóth Balázs#BVSC-Zugló#Békéscsaba

Az NB II meglepetéscsapatához látogatnak a lila-fehérek. Az Aqvital FC Csákvár a Merkantil Bank Liga 9. fordulójában vasárnap 17 órától a Békéscsabát fogadja.

Kelemen Kornél

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az NB II 2025-2026-os szezonjának meglepetéscsapata a Csákvár, amely nyolc fordulót követően az előkelő neg yedik helyet foglalja el. Tóth Balázs legénysége valósággal szárnyal ebben az idényben. A remek teljesítmény annak fényében még megdöbbentőbb, hogy egyáltalán nem volt könnyű a sorsolásuk, hiszen már a legnagyobb nevű ellenfelekkel összecsapott. Az első fordulóban a Vasas otthonában aratott 4-1-es győzelmet, majd a Videoton ellen döntetlenezett. A bajnoki cím első számú várományosának számító Budapest Honvédot is megizzasztotta, bár végül egy pontot sem tudott elhozni Kispestről. Legutóbb az előző idényt még az élvonalban töltő Kecskemét ellen játszott 2-2-es döntetlent. 

Az Aqvital FC Csákvár az előző idényben kétszer is legyőzte a Békéscsabát
Az Aqvital FC Csákvár az előző idényben kétszer is legyőzte a Békéscsabát
Forrás: aqvitalfc.hu

A Csákvárnak jól megy a Békéscsaba ellen

A Fejér vármegyeiek legnagyobb erőssége a stabil védekezés, az ellenfelek eddig mindössze hatszor vették be Lehoczki Bendegúz kapuját, ennél kevesebb gólt egyik csapat sem kapott. 

A Békéscsaba jelenleg a kiesőzónához áll közelebb, eddig mindössze csak a BVSC-Zuglót és a Budafokot győzte le. A lilák legveszélyesebbje egyértelműen Borsos Filip, aki eddig ötször zörgette meg a hálót, amivel a góllövőlista második helyén áll. 

Az Aqvital FC az előző idényben oda-vissza legyőzte a Békéscsabát, sőt ezeken a meccseken még gólt sem kapott. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu