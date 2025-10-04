Újabb pofont osztana ki az Aqvital FC Csákvár

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az NB II 2025-2026-os szezonjának meglepetéscsapata a Csákvár, amely nyolc fordulót követően az előkelő neg yedik helyet foglalja el. Tóth Balázs legénysége valósággal szárnyal ebben az idényben. A remek teljesítmény annak fényében még megdöbbentőbb, hogy egyáltalán nem volt könnyű a sorsolásuk, hiszen már a legnagyobb nevű ellenfelekkel összecsapott. Az első fordulóban a Vasas otthonában aratott 4-1-es győzelmet, majd a Videoton ellen döntetlenezett. A bajnoki cím első számú várományosának számító Budapest Honvédot is megizzasztotta, bár végül egy pontot sem tudott elhozni Kispestről. Legutóbb az előző idényt még az élvonalban töltő Kecskemét ellen játszott 2-2-es döntetlent.

Az Aqvital FC Csákvár az előző idényben kétszer is legyőzte a Békéscsabát

Forrás: aqvitalfc.hu

A Csákvárnak jól megy a Békéscsaba ellen

A Fejér vármegyeiek legnagyobb erőssége a stabil védekezés, az ellenfelek eddig mindössze hatszor vették be Lehoczki Bendegúz kapuját, ennél kevesebb gólt egyik csapat sem kapott.

A Békéscsaba jelenleg a kiesőzónához áll közelebb, eddig mindössze csak a BVSC-Zuglót és a Budafokot győzte le. A lilák legveszélyesebbje egyértelműen Borsos Filip, aki eddig ötször zörgette meg a hálót, amivel a góllövőlista második helyén áll.

Az Aqvital FC az előző idényben oda-vissza legyőzte a Békéscsabát, sőt ezeken a meccseken még gólt sem kapott.