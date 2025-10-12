Megszorongatták a címvédőt

A Dunaújvárosi Acélbikákra nem várt könnyű feladat vasárnap, hiszen az Erste Liga címvédőjéhez, a Gyergyói HK-hoz látogatott, amely az első fordulóban kivétel nélkül diadalmaskodott. Elsőre nagyon egyértelműnek tűnt, hogy ki az esélyese a találkozónak, hiszen a jelenlegi éllovas a sereghajtót fogadta.

A DAB alaposan megizzasztotta a címvédőt

Forrás: acelbikak.net

A DAB jó szokásához híven, már a meccs elején mgszerezte a vezetést, azonban ahogy eddig már oly sokszor, ezúttal sem tartott sokáig az öröm, hiszen már a 7. percben 1-1-et mutatott az eredményjelző, sőt kereket egy perccel később Samuel Williams is beköszönt, ezzel már a hazaiaké volt az előny, 2-1. Bár az Acélbikák közel jártak az egyenlítéshez, különösen akkor, amikor Sárpátki Tamás-Róbert kiállítása miatt két percig emberelőnybe kerültek, de nem sikerült élni a leheőséggel, amit a székelyföldiek ki is használtak. A 19. percben Bodó Christopher góljával már kétgólos volt a Gyergyó előnye, 3-1. A szurkolók már azt hitték, hogy így is ér véget a játékrész, azonban Strenk Olivér szépített, 3-2.

A második harmad sokáig csak a kiállításokró szólt, a Duna-partiak vérszemet kaptak, érezték, ha valamikor meg lehet fogni a címvédőt akkor az most van. A Fejér vármegyei helyzetek ellenére ismét a vendéglátók voltak eredményesek, a 37. percben újfent Bodó Christopher volt a gólszerző, 4-2.

Felálltak a címvédő ellen

A publikum meglepetésére a harmadik harmadra sem zuhant össze a DAB, sőt épp az ellenkezője történt és felvette a kesztyűt az éllovassal. Olyannyira, hogy Nikola Murgic és Vertti Vuoksiala találataival 4-4-re módosult az állás. A döntetlen végül tiszavirág éetűnek bizonyult, ugyanis alig 40 másodperccel később Jay Gerard Dallas vitte be a mindent eldöntő gólt, 5-4. Így bár a Gyergyói HK megizzadt, de megőrizte veretlenségét, míg a DAB továbbra is sereghajtó.