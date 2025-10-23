Brasschaatban rendezték a Sutani Cup küzdelmeit

A verseny különlegessége, hogy a megfelelő védőfelszerelések mellett minden korosztályban teljes erővel rúgható a fej. A vértesiek kiváló eredményeket értek el, aranyérmes lett Reichert Hanna (U14 lány -55 kg), Reichert Jázmin (U16 lány -60 kg A-kategória) és Lukács Eszter (U18 lány). Bronzérmet szerzett Vig Bendegúz (U14 fiú -55 kg) és Lukács Éva (U16 lány -60 kg B-kategória).

A versenyzőket Bőke Béla és Szabó Gábor mentorálta Belgiumban, míg Kántor Viktória a verseny lebonyolítását bíróként segítette. A VTSE versenyzői legközelebb a Magyar Bajnokságon indulnak.