október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

21°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Három aranyat nyertek Belgiumban

2 órája

Brasschaatban rendezték a Sutani Cup küzdelmeit

Címkék#Lukács Eszter#VTSE#Brasschaat

Antwerpen külvárosa, Brasschaat volt a házigazdája a hagyományos nemzetközi viadal, a Sutani Cup küzdelmeinek, a VTSE öt sportolóval, azaz sünnel képviseltette magát.

Horog László
Brasschaatban rendezték a Sutani Cup küzdelmeit

Antwerpen külvárosában, Brasschaatban léptek szőnyegre a Fejér vármegyei sportolók

Fotó: VTSE

A verseny különlegessége, hogy a megfelelő védőfelszerelések mellett minden korosztályban teljes erővel rúgható a fej. A vértesiek kiváló eredményeket értek el, aranyérmes lett Reichert Hanna (U14 lány -55 kg), Reichert Jázmin (U16 lány -60 kg A-kategória) és Lukács Eszter (U18 lány). Bronzérmet szerzett Vig Bendegúz (U14 fiú -55 kg) és Lukács Éva (U16 lány -60 kg B-kategória).

A versenyzőket Bőke Béla és Szabó Gábor mentorálta Belgiumban, míg Kántor Viktória a verseny lebonyolítását bíróként segítette. A VTSE versenyzői legközelebb a Magyar Bajnokságon indulnak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu