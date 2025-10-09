Bognár György, a Paksi FC sikeredzője Mezeynél volt először válogatott

Bognár György Bajáról került az MTK-hoz, tizenévesen, Mezey György dirigálta a fővárosi kék-fehéreket. A Hungária körútiaknál először a tartalékok között lépett pályára, aztán fokozatosan beépítették a felnőtt a bronzérmet szerző együttesbe. Egervári Sándor volt a gárda csapatkapitánya.

Mezey György utolsó klubcsapat a Videoton FC volt

Forrás: MTI

-Erős csapat volt, amiben érthető módon eleinte kevés szerepet kaptam, néha jutottam szóhoz. Az ifikhez igazolt le az MTK, a csapatot Bicskei Bertalan vezette, tehát komoly szaktekintélyekkel dolgozhattam már 18 évesen. Az MTK két vezetője, a technikai igazgató, a korábbi, ismert hátvéd, Csetényi Csaba és a neves edzőnek számító, Szőke János látogatott Bajára, ifimeccset játszottunk Kalocsán. Kovács Gáborra, a helyiek játékosára voltak kíváncsiak, végül engem szúrtak ki és igazoltak le. Az MTK ifiből aztán bemutatkozott a nagyoknál a Fodor Imre, Boda Imre, Bognár György támadósor, amikor nem volt ballábas a csapatban, kénytelen voltam ott szerepelni. Bevonultam katonának, 1984-ben, fél évig nem futballoztam, illetve a katonaválogatottban, Vietnámban nyertünk tornát, a leszerelésem után visszatértem a Hungária körútra, kezdőként számoltak velem. Nem ment rosszul, Mezey György behívott a nemzeti együttesbe, az 1986-os vb előtti nemzetközi tornára már utaztam Közép-Amerikába, játszottam Dél-Kora, Algéria és Mexikó ellen. A folytatásban végig ott voltam a keretben, döntően pályára is léptem.

Bognár a világbajnokság után távozó Mezeyt követő kapitányoknál is szóhoz jutott, 1988-ban pedig Franciaországba, az élvonalban szereplő SC Toulonhoz szerződött.

-Mezey rövidesen visszatért a magyar futballba, hívott is a nemzeti együttesbe. Játszottam nála, aztán megsérültem, mire egészséges lettem, a szakvezető lemondott. Aminek természetesen nem örültem, akkor még nem tudtam, hogy később hosszú éveken át dolgozunk együtt, kollégaként. A Toulonban töltött három év alatt nagyon jól éreztem magam, aztán Belgiumba, a Standard Liege gárdájához szerződtem, ahol már nem volt annyira komfortos számomra a közeg. Kértem, adjanak kölcsön a BVSC-hez, ami be is következett: 31 évesen tértem haza, nem volt kedvem visszamenni. A belgáknál ugyanis az általam reméltnél jóval kevesebbet játszottam, három külföldi léphetett pályára, voltunk tizenketten. A holland Arie Haan lett a vezetőedző, mondta, nála három honfitársa biztosan játszik, ami el is döntötte a nyitott kérdéseket. Nem akartam a kispadon ülni, a szakvezető gyorsan meg is bukott, de akkor már nem szerettem volna visszatérni. Jól ment a játék itthon, a kölcsönszerződés lejártával hívott vissza a Standard, mondtam, szívesebben maradnék, illetve jelezték, Mexikóból van érdeklődés, ahova el tudnának adni, de arra is nemet mondtam. Kiválóan éreztem magam a Szőnyi úton. Izraelből kimondottan jó ajánlattal kerestek, de nem akartam váltani. Négy évet húztam le játékosként, Dajka László lett a vezetőedző Egervári Sándor után, azonban őt operálták, Mezey ült le a kispadra, mondta, legyek a pályaedzője, valamint klubigazgató-helyettes, tehát dolgozzunk együtt a pályán és az irodában is. Rövid gondolkodás után abbahagytam a futball, a kollégája lettem. Később vezetőnek is kinevezett, 1997 októberében.