október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akitől a legtöbbet tanulta a futballról

2 órája

Bognár György, a Paksi FC sikeredzője Mezeynél volt először válogatott

Címkék#Paksi FC#Mezey György#Bognár György#Közép-Amerika

A paksiak sikeredzője, a tolnaiakat az utóbbi két kiírásban kupagyőzelemre vezető, jelenleg az NB I-ben listavezető, veretlen gárda szakvezetője, Bognár György megdöbbent Mezey György halálhírén. Nála lett NB I-es játékos, valamint mutatkozott be később a nemzeti együttesben.

Horog László

Bognár György Bajáról került az MTK-hoz, tizenévesen, Mezey György dirigálta a fővárosi kék-fehéreket. A Hungária körútiaknál először a tartalékok között lépett pályára, aztán fokozatosan beépítették a felnőtt a bronzérmet szerző együttesbe. Egervári Sándor volt a gárda csapatkapitánya.

Mezey György utolsó klubcsapat a Videoton FC volt
Forrás: MTI

-Erős csapat volt, amiben érthető módon eleinte kevés szerepet kaptam, néha jutottam szóhoz. Az ifikhez igazolt le az MTK, a csapatot Bicskei Bertalan vezette, tehát komoly szaktekintélyekkel dolgozhattam már 18 évesen. Az MTK két vezetője, a technikai igazgató, a korábbi, ismert hátvéd, Csetényi Csaba és a neves edzőnek számító, Szőke János látogatott Bajára, ifimeccset játszottunk Kalocsán. Kovács Gáborra, a helyiek játékosára voltak kíváncsiak, végül engem szúrtak ki és igazoltak le. Az MTK ifiből aztán bemutatkozott a nagyoknál a Fodor Imre, Boda Imre, Bognár György támadósor, amikor nem volt ballábas a csapatban, kénytelen voltam ott szerepelni. Bevonultam katonának, 1984-ben, fél évig nem futballoztam, illetve a katonaválogatottban, Vietnámban nyertünk tornát, a leszerelésem után visszatértem a Hungária körútra, kezdőként számoltak velem. Nem ment rosszul, Mezey György behívott a nemzeti együttesbe, az 1986-os vb előtti nemzetközi tornára már utaztam Közép-Amerikába, játszottam Dél-Kora, Algéria és Mexikó ellen. A folytatásban végig ott voltam a keretben, döntően pályára is léptem.

Bognár a világbajnokság után távozó Mezeyt követő kapitányoknál is szóhoz jutott, 1988-ban pedig Franciaországba, az élvonalban szereplő SC Toulonhoz szerződött.

-Mezey rövidesen visszatért a magyar futballba, hívott is a nemzeti együttesbe. Játszottam nála, aztán megsérültem, mire egészséges lettem, a szakvezető lemondott. Aminek természetesen nem örültem, akkor még nem tudtam, hogy később hosszú éveken át dolgozunk együtt, kollégaként. A Toulonban töltött három év alatt nagyon jól éreztem magam, aztán Belgiumba, a Standard Liege gárdájához szerződtem, ahol már nem volt annyira komfortos számomra a közeg. Kértem, adjanak kölcsön a BVSC-hez, ami be is következett: 31 évesen tértem haza, nem volt kedvem visszamenni. A belgáknál ugyanis az általam reméltnél jóval kevesebbet játszottam, három külföldi léphetett pályára, voltunk tizenketten. A holland Arie Haan lett a vezetőedző, mondta, nála három honfitársa biztosan játszik, ami el is döntötte a nyitott kérdéseket. Nem akartam a kispadon ülni, a szakvezető gyorsan meg is bukott, de akkor már nem szerettem volna visszatérni. Jól ment a játék itthon, a kölcsönszerződés lejártával hívott vissza a Standard, mondtam, szívesebben maradnék, illetve jelezték, Mexikóból van érdeklődés, ahova el tudnának adni, de arra is nemet mondtam. Kiválóan éreztem magam a Szőnyi úton. Izraelből kimondottan jó ajánlattal kerestek, de nem akartam váltani. Négy évet húztam le játékosként, Dajka László lett a vezetőedző Egervári Sándor után, azonban őt operálták, Mezey ült le a kispadra, mondta, legyek a pályaedzője, valamint klubigazgató-helyettes, tehát dolgozzunk együtt a pályán és az irodában is. Rövid gondolkodás után abbahagytam a futball, a kollégája lettem. Később vezetőnek is kinevezett, 1997 októberében.

Bognár György, a paksiak sikeredzője sokat köszönhet Mezey Györgynek
Forrás: MTI

Bognár futballkarrierje tehát nagyban kapcsolódik Mezey Györgyhöz.

-Amikor először behívott a válogatottba, kis túlzással azt sem tudtam, hol vagyok. Olyan sebességgel futballozott a nemzeti együttes. A szakvezető nem csak évekkel, évtizedekkel meghaladta a korát, a nyolcvanas évek elején már rendkívül modern rendszerben játszott a válogatott. Csak kapkodtam a fejem, labda felé védekezés, azonnali letámadás, nem volt időm átvenni a labdát, előtte az MTK edzésein hármat dekáztam, mire újra megjátszottam a bőrgolyót. Itt ez nyilvánvalóan nem ment. Amit akkor taktikai tekintetben kitalált, az még mindig használható, volt rálátása a nemzetközi futballra, utazott, ahova csak tudott, ifjúsági Eb-re, vb-re, amit látott a világban, átültette, továbbfejlesztette. A válogatottnál könnyebb dolga volt, mint a klubcsapatoknál, hiszen a kitalált szisztémájához hívta be az embereket. Egy NB I-es csapatbál nem tudsz mindig olyan keretet kialakítani, amilyet szeretnél – ez csak ritkán sikerül -, viszont a címeres mezes együttesnél van arra lehetőség, hogy a te futballodhoz megkeresed a megfelelő labdarúgókat. Mindig máshogy nézte a focit, mint az átlagos szakvezetők. Jó szeme volt a játékosokhoz, gyorsan kiszúrta, ki jó futballista és ki nem. A nemzeti együttesnél is megtalálta azt a 18-20 labdarúgót, akikre felépítette a taktikát. Meggyőződésem, ha 1989-ben nem mond le a szövetségi kapitányi posztról, hanem dolgozik tovább, a következő Eb-re, vagy vb-re kijutottunk volna. Ugyanis az 1986-ban, Mexikóban szereplő csapatból még bőven maradtak futballisták, akik alkalmasak voltak kimagasló teljesítményre nemzetközi szinten is. Meg jöttek közben tehetséges fiatalok, akikkel jó elegyet alkottunk volna.

A paksiak trénere azt mondja, akkor tanulta a legtöbbet, amikor nem a kispadon ültek, vagy az irodában, hanem kocsival valamelyik vidéki városba utaztak meccset nézni, esetleg egyeztetni a kiszemelt, szerződtetni kívánt labdarúgóval.

-Amikor az edzőképzőn ő volt a tanár, én pedig a tanítvány, nyilván más volt a hangulat, mint a szakosztálynál, amit ő vezetett. Tizennyolc évesen ismertem meg, természetesen Gyuri bácsiként szólítottam, aztán kollégák, barátok lettünk. Sokáig nem mertem tegezni, mindig rám szólt, hogy tegyem meg nyugodtan. Eleinte furcsa volt, aztán megszoktam, de a tegeződés mellett a bácsizás azért megmaradt. Barátként tekintett rám már akkor, amikor még játékos voltam a vasutasoknál, ő pedig a szakmai igazgató, általában kettesben mentünk ellenfelet nézni, vagy játékossal tárgyalni. Akkor tanultam a legtöbbet tőle, remek meglátásai voltak a futballról. A BVSC-vel a Velencei-tóhoz jártunk edzőtáborozni, valamint meccsek előtti összetartásokra, Gárdonyba, a MÁV üdülőjébe, ahol remek körülmények között gyakoroltunk. Ott is sokat beszélgettünk a futballról.

Utoljára három hónappal ezelőtt találkozott a korábbi szövetségi kapitánnyal.

-A nyár elején futottunk össze az életrajzi könyvének bemutatóján, ahova engem is meghívott. Nem éreztem, hogy baj van, mondta, sokat edz, sportol, nem beszélt a problémáiról, a súlyos betegségéről. Ezért is döbbentett meg a halála. Egyéniség volt szakmailag, emberileg is, én nagyon sokat kaptam tőle.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu