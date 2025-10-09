1 órája
Bognár György, a Paksi FC sikeredzője Mezeynél volt először válogatott
A paksiak sikeredzője, a tolnaiakat az utóbbi két kiírásban kupagyőzelemre vezető, jelenleg az NB I-ben listavezető, veretlen gárda szakvezetője, Bognár György megdöbbent Mezey György halálhírén. Nála lett NB I-es játékos, valamint mutatkozott be később a nemzeti együttesben.
Bognár György Bajáról került az MTK-hoz, tizenévesen, Mezey György dirigálta a fővárosi kék-fehéreket. A Hungária körútiaknál először a tartalékok között lépett pályára, aztán fokozatosan beépítették a felnőtt a bronzérmet szerző együttesbe. Egervári Sándor volt a gárda csapatkapitánya.
-Erős csapat volt, amiben érthető módon eleinte kevés szerepet kaptam, néha jutottam szóhoz. Az ifikhez igazolt le az MTK, a csapatot Bicskei Bertalan vezette, tehát komoly szaktekintélyekkel dolgozhattam már 18 évesen. Az MTK két vezetője, a technikai igazgató, a korábbi, ismert hátvéd, Csetényi Csaba és a neves edzőnek számító, Szőke János látogatott Bajára, ifimeccset játszottunk Kalocsán. Kovács Gáborra, a helyiek játékosára voltak kíváncsiak, végül engem szúrtak ki és igazoltak le. Az MTK ifiből aztán bemutatkozott a nagyoknál a Fodor Imre, Boda Imre, Bognár György támadósor, amikor nem volt ballábas a csapatban, kénytelen voltam ott szerepelni. Bevonultam katonának, 1984-ben, fél évig nem futballoztam, illetve a katonaválogatottban, Vietnámban nyertünk tornát, a leszerelésem után visszatértem a Hungária körútra, kezdőként számoltak velem. Nem ment rosszul, Mezey György behívott a nemzeti együttesbe, az 1986-os vb előtti nemzetközi tornára már utaztam Közép-Amerikába, játszottam Dél-Kora, Algéria és Mexikó ellen. A folytatásban végig ott voltam a keretben, döntően pályára is léptem.
Bognár a világbajnokság után távozó Mezeyt követő kapitányoknál is szóhoz jutott, 1988-ban pedig Franciaországba, az élvonalban szereplő SC Toulonhoz szerződött.
-Mezey rövidesen visszatért a magyar futballba, hívott is a nemzeti együttesbe. Játszottam nála, aztán megsérültem, mire egészséges lettem, a szakvezető lemondott. Aminek természetesen nem örültem, akkor még nem tudtam, hogy később hosszú éveken át dolgozunk együtt, kollégaként. A Toulonban töltött három év alatt nagyon jól éreztem magam, aztán Belgiumba, a Standard Liege gárdájához szerződtem, ahol már nem volt annyira komfortos számomra a közeg. Kértem, adjanak kölcsön a BVSC-hez, ami be is következett: 31 évesen tértem haza, nem volt kedvem visszamenni. A belgáknál ugyanis az általam reméltnél jóval kevesebbet játszottam, három külföldi léphetett pályára, voltunk tizenketten. A holland Arie Haan lett a vezetőedző, mondta, nála három honfitársa biztosan játszik, ami el is döntötte a nyitott kérdéseket. Nem akartam a kispadon ülni, a szakvezető gyorsan meg is bukott, de akkor már nem szerettem volna visszatérni. Jól ment a játék itthon, a kölcsönszerződés lejártával hívott vissza a Standard, mondtam, szívesebben maradnék, illetve jelezték, Mexikóból van érdeklődés, ahova el tudnának adni, de arra is nemet mondtam. Kiválóan éreztem magam a Szőnyi úton. Izraelből kimondottan jó ajánlattal kerestek, de nem akartam váltani. Négy évet húztam le játékosként, Dajka László lett a vezetőedző Egervári Sándor után, azonban őt operálták, Mezey ült le a kispadra, mondta, legyek a pályaedzője, valamint klubigazgató-helyettes, tehát dolgozzunk együtt a pályán és az irodában is. Rövid gondolkodás után abbahagytam a futball, a kollégája lettem. Később vezetőnek is kinevezett, 1997 októberében.
Bognár futballkarrierje tehát nagyban kapcsolódik Mezey Györgyhöz.
-Amikor először behívott a válogatottba, kis túlzással azt sem tudtam, hol vagyok. Olyan sebességgel futballozott a nemzeti együttes. A szakvezető nem csak évekkel, évtizedekkel meghaladta a korát, a nyolcvanas évek elején már rendkívül modern rendszerben játszott a válogatott. Csak kapkodtam a fejem, labda felé védekezés, azonnali letámadás, nem volt időm átvenni a labdát, előtte az MTK edzésein hármat dekáztam, mire újra megjátszottam a bőrgolyót. Itt ez nyilvánvalóan nem ment. Amit akkor taktikai tekintetben kitalált, az még mindig használható, volt rálátása a nemzetközi futballra, utazott, ahova csak tudott, ifjúsági Eb-re, vb-re, amit látott a világban, átültette, továbbfejlesztette. A válogatottnál könnyebb dolga volt, mint a klubcsapatoknál, hiszen a kitalált szisztémájához hívta be az embereket. Egy NB I-es csapatbál nem tudsz mindig olyan keretet kialakítani, amilyet szeretnél – ez csak ritkán sikerül -, viszont a címeres mezes együttesnél van arra lehetőség, hogy a te futballodhoz megkeresed a megfelelő labdarúgókat. Mindig máshogy nézte a focit, mint az átlagos szakvezetők. Jó szeme volt a játékosokhoz, gyorsan kiszúrta, ki jó futballista és ki nem. A nemzeti együttesnél is megtalálta azt a 18-20 labdarúgót, akikre felépítette a taktikát. Meggyőződésem, ha 1989-ben nem mond le a szövetségi kapitányi posztról, hanem dolgozik tovább, a következő Eb-re, vagy vb-re kijutottunk volna. Ugyanis az 1986-ban, Mexikóban szereplő csapatból még bőven maradtak futballisták, akik alkalmasak voltak kimagasló teljesítményre nemzetközi szinten is. Meg jöttek közben tehetséges fiatalok, akikkel jó elegyet alkottunk volna.
A paksiak trénere azt mondja, akkor tanulta a legtöbbet, amikor nem a kispadon ültek, vagy az irodában, hanem kocsival valamelyik vidéki városba utaztak meccset nézni, esetleg egyeztetni a kiszemelt, szerződtetni kívánt labdarúgóval.
-Amikor az edzőképzőn ő volt a tanár, én pedig a tanítvány, nyilván más volt a hangulat, mint a szakosztálynál, amit ő vezetett. Tizennyolc évesen ismertem meg, természetesen Gyuri bácsiként szólítottam, aztán kollégák, barátok lettünk. Sokáig nem mertem tegezni, mindig rám szólt, hogy tegyem meg nyugodtan. Eleinte furcsa volt, aztán megszoktam, de a tegeződés mellett a bácsizás azért megmaradt. Barátként tekintett rám már akkor, amikor még játékos voltam a vasutasoknál, ő pedig a szakmai igazgató, általában kettesben mentünk ellenfelet nézni, vagy játékossal tárgyalni. Akkor tanultam a legtöbbet tőle, remek meglátásai voltak a futballról. A BVSC-vel a Velencei-tóhoz jártunk edzőtáborozni, valamint meccsek előtti összetartásokra, Gárdonyba, a MÁV üdülőjébe, ahol remek körülmények között gyakoroltunk. Ott is sokat beszélgettünk a futballról.
Utoljára három hónappal ezelőtt találkozott a korábbi szövetségi kapitánnyal.
-A nyár elején futottunk össze az életrajzi könyvének bemutatóján, ahova engem is meghívott. Nem éreztem, hogy baj van, mondta, sokat edz, sportol, nem beszélt a problémáiról, a súlyos betegségéről. Ezért is döbbentett meg a halála. Egyéniség volt szakmailag, emberileg is, én nagyon sokat kaptam tőle.