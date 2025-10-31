október 31., péntek

Farkas névnap

12°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erste Liga

1 órája

Beleszaladt a késbe a FEHA19 és az Acélbikák is

Címkék#FEHA19#Dunaújvárosi Acélbika#Erste Liga#jégkorong

A FEHA19 7-1-re kapott ki a Csíkszeredától hazai pályán, míg a Dunaújvárosi Acélbikák a DVTK-val szemben maradt alul 10-1-re a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján.

Szabó Róbert
Beleszaladt a késbe a FEHA19 és az Acélbikák is

A FEHA19 (kékben) ezúttal alulmaradt a Csíkszereda ellen

Fotó: Fehér Gábor

A FEHA19 már az első negyedben nagy hátrányba került, a csíkszeredaiak 3-1-re húztak el, majd a második felvonásban további egy góllal növelték a különbséget. Végül az utolsó húsz percben sem tudtak újra betalálni a székesfehérváriak, három gólt is kaptak, így végül 7-1-re maradtak alul ellenfelükkel szemben.

A Dunaújvárosi Acélbikák gyorsan hátrányba került a DVTK ellen, s bár egyenlíteni tudott még az első harmadban, ezután  újabb két gólt kapott a szünetig, amire válaszolni nem tudott, 1-3. A második felvonásban a diósgyőriek újabb két gólt jegyeztek, így már négy volt közte, az utolsó húsz percben pedig további ötöt rámolt a dunaúvárosiak kapujába a DVTK, 1-10.

Jégkorong Erste Liga

FEHA19–Csíkszereda 1-7 (1-3, 0-1, 0-3)
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK 1-10 (1-3, 0-2, 0-5)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu