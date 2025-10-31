Beleszaladt a késbe a FEHA19 és az Acélbikák is

A FEHA19 már az első negyedben nagy hátrányba került, a csíkszeredaiak 3-1-re húztak el, majd a második felvonásban további egy góllal növelték a különbséget. Végül az utolsó húsz percben sem tudtak újra betalálni a székesfehérváriak, három gólt is kaptak, így végül 7-1-re maradtak alul ellenfelükkel szemben.

A Dunaújvárosi Acélbikák gyorsan hátrányba került a DVTK ellen, s bár egyenlíteni tudott még az első harmadban, ezután újabb két gólt kapott a szünetig, amire válaszolni nem tudott, 1-3. A második felvonásban a diósgyőriek újabb két gólt jegyeztek, így már négy volt közte, az utolsó húsz percben pedig további ötöt rámolt a dunaúvárosiak kapujába a DVTK, 1-10.

Jégkorong Erste Liga

FEHA19–Csíkszereda 1-7 (1-3, 0-1, 0-3)

Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK 1-10 (1-3, 0-2, 0-5)