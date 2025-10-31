32 perce
Beleszaladt a késbe a FEHA19 és az Acélbikák is
A FEHA19 7-1-re kapott ki a Csíkszeredától hazai pályán, míg a Dunaújvárosi Acélbikák a DVTK-val szemben maradt alul 10-1-re a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján.
A FEHA19 (kékben) ezúttal alulmaradt a Csíkszereda ellen
Fotó: Fehér Gábor
A FEHA19 már az első negyedben nagy hátrányba került, a csíkszeredaiak 3-1-re húztak el, majd a második felvonásban további egy góllal növelték a különbséget. Végül az utolsó húsz percben sem tudtak újra betalálni a székesfehérváriak, három gólt is kaptak, így végül 7-1-re maradtak alul ellenfelükkel szemben.
A Dunaújvárosi Acélbikák gyorsan hátrányba került a DVTK ellen, s bár egyenlíteni tudott még az első harmadban, ezután újabb két gólt kapott a szünetig, amire válaszolni nem tudott, 1-3. A második felvonásban a diósgyőriek újabb két gólt jegyeztek, így már négy volt közte, az utolsó húsz percben pedig további ötöt rámolt a dunaúvárosiak kapujába a DVTK, 1-10.
Jégkorong Erste Liga
FEHA19–Csíkszereda 1-7 (1-3, 0-1, 0-3)
Dunaújvárosi Acélbikák–DVTK 1-10 (1-3, 0-2, 0-5)