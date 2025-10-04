október 4., szombat

Nyílt napot tartottak a Börgöndi úti öttusatelepen

1 órája

Az összes sportággal ismerkedhettek a nebulók

A nyári, az utánpótlás világversenyeken elért remek eredményeknek köszönhetően a korábbi, hasonló rendezvényekhez képest lényegesen többen ismerkedtek az öttusával az Alba Volán SC bázisán.

Horog László
Remek, napsütéses időben került sor a nyílt napra a Volán Fehérvár Börgöndi úti bázisán

Forrás: Horog Lászéó/FMH

Az időjárás ezúttal kegyes volt az érdeklődőkhöz, szombaton délelőtt kellemes napsütésben gyakorolhattak a pentatlon iránt érdeklődő gyerekek. Az úszás kivételével az összes számot kipróbálhatta minden korosztály, az óvodásoktól a felnőttekig, az általános iskolások voltak döntő többségben.

-A legnagyobb sikere az akadálypályának, azaz az OCR-nek volt, ott várakozni kellett, ha valaki szerette volna megmutatni a képességeit – mondta Vörös Zsuzsanna, az esemény fő szervezője, a Volán Fehérvár igazgatója. - A vívóteremben is komoly volt az érdeklődés, műanyag eszközökkel gyakorolhattak a gyerekek. Az edzőink segítettek, közben pedig edzésekre is sor került, igazolt versenyzőink részvételével, így a szülök betekintést nyerhettek, miként zajlanak a hétköznapjaink. Aki elfáradt, megszomjazott és megéhezett, üdítővel és zsíros kenyérrel vártuk, a programok végeztével pedig közösen bográcsoztunk, meleg ételt biztosítottunk mindenkinek. A tervek szerint a tavasszal ismét megrendezzük az eseményt, szeretnénk bővíteni a szakosztály létszámát.

Az OCR-pálya különösen népszerű volt a gyerekek körében 
Forrás: Horog László/FMH

Az idei évben remeklő utánpótlás versenyzőink természetesen ott voltak, Szécsi Nemere vezetésével – a friss világ és Európa-bajnok a vívás során segédkezett -, a jó hangulathoz hozzájárult, hogy az időjárás szerencsére szebbik arcát mutatta. Érkeztek érdeklődők nem csak Fehérvárról, például Csákvárról, de egyéb, a koronázóvároshoz közeli településekről is.

Vörös Zsuzsanna hozzátette, a szakosztálynál tevékenykedő edzők rendkívüli alázattal dolgoznak a felnőtt, valamint utánpótlás versenyzőkkel. Külön megköszönte Kovács Sarolta, Katona Ferenc, Málits István, Vitéz László, Bence Andrea, Nagy Csabáné, Szloboda József, Szlobodáné Nagy Zita, Beliczainé Hencz Andrea és Nagy Fruzsina munkáját.


 

