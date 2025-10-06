1 órája
Az ősszel remeklő Martonvásár vezeti a tabellát
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójának szombati játéknapja hatalmas meglepetéseket tartogatott, az eddig pontveszteség nélkül álló Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő gárdája jókora verésbe szaladt bele a Sárbogárd elleni rangadó, a Móri SE bornapi ünnepét pedig a Melde KFT.-Kápolnásnyék együttese rontotta el. Vasárnap hazai döntetlenje ellenére hosszú évek óta először a tabella élére állt a Martonvásár csapata, a Csór Truck-Trailer Zs. Nagy Balázs mesterhármasával legyőzte a Sárosdot, míg az alsóházi ki-ki meccs Enyingen pontosztozkodással zárult.
Az Ercsi Kinizsi (zöld) legénysége biztosan tartotta otthon a pontokat az Adony elleni rangadón.
Fotó: Krikovics Antal / FMH
Ercsi Kinizsi – Adony VSK 3–1 (2–1)
Ercsi, 120 néző
Vezette: Kupi Zoltán.
Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Bánszki, Szili (Blonski), Schnierer J., Kun - Lak (Terejánszki), Rebők, Gál Benedek (György), Kuti - Békes, Buzás. Vezetőedző: Hargitai László.
Adony: Andrejev – Mónus, Hamar (Kaló), Balogh B., Hodula M. (Kelemen) - Tóth D. (Kovács L.), Holentoner, Bagóczki, Schnierer B. – Bognár B. (Virág), Bartha (Vukajlovics). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Gól: Kun (26., 34., 87.), ill. Schnierer B. (39.).
Jók: Kun (a mezőny legjobbja), Buzás, Békes, Bánszki, ill. Hamar, Hollentoner.
Remek idő, kevésbé jó talaj fogadta a csapatokat.
A mérkőzés pikantériája adta, hogy az Adony kezdőjében hét olyan játékos kapott helyet, aki a közelmúltban a Kinizsiben játszott. A 12. percben Gál Benedeket buktatta Mónus Márk a 16-oson belül, a megítélt büntetőt Rebők Imre gyengén helyezte, Andrejev Illés hárítani tudott. A 26. percben Kun Bálint fejelt a hosszúba egy szöglet után, 1-0. A 36. percben Buzás Gergő szabadrúgása a vendégek kapusáról Lak Imre elé pattant, visszagurítását Kun lőtte a hálóba, 2-0. A 39. percben Schnierer Balázs lőtt a lábak között a hosszúba, 2-1. A második félidőben stabilabb lett az Adony, de helyzetük nem sok akadt. A másik oldalon Szili Szabolcs, majd Békes Kornél hagyott ki ziccert. A 87. percben Kun lépett ki és beállította a végeredményt, 3-1. Megérdemelt hazai győzelem született.
Tudósított: Flórián Gábor
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Sárbogárd 1–5 (1–2)
Agárd, 150 néző
Vezette: Rózsa Ádám.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á., Czabai (Mészöly), Reizinger, Tar L. - Pauer (Klauz B.), Prantner, Balogh B., Klauz M. - Pekowski, Papucsek (Hajdu Z.). Vezetőedző: Dukon Béla.
Sárbogárd: Nyári – Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér, Horváth A. (Zvezdovics) – Szalai Á., Bencze (Kiss B.), Klémán M. (Varga Z.), Horváth Á. (Csőgör) - Farkas G., Kiss P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
Gól: Reizinger (7.), ill. Kiss P. (62., 70., 85.), Horváth Á. (3., 85.).
Jók: Balogh Á., Reizinger, ill. Tölgyesi, Horváth Á., Kiss P.
Rosszul indult a mérkőzés a hazai csapatnak, hiszen baloldali szögletet követően a 3. percben Horváth Ádám fejelt a léc alá, 0-1. Négy perc múlva egyenlített a Gárdony, egy baloldali beadás érkezett a hosszú oldalra Reizinger Bence startolt a labdára, amelyet 8 méterről a hosszú sarokba lőtt, 1-1. A vendégek jól kontráztak, míg a hazaiak játéka akadozott. A 38. percben Kiss Patrik lőtt 19 méterről, Hajdu Csanád leért a bal alsónál a labdára, de a keze fölött a hálóban kötött ki a labda, 1-2. A második félidő sem kezdődött jól a házigazdáknak, Pauer Zoltán húzta meg a bal szélen, a védő tisztázott, de elvitte a csatár térdét. Sokáig ápolták - köszönet a sárbogárdi masszőrnek -, végül mentő vitte a kórházba. A második játékrészben a vendégek többnyire megnyerték a párharcokat, jól kontráztak és kihasználták a lehetőségeiket, elsősorban a gólerős, három találatig jutó Kiss Patrik jóvoltából. A Gárdony a szokottnál gyengébb teljesítményt nyújtott, így elveszítette veretlenségét, míg a Sárbogárd „harapósabb" volt, ennek köszönhette a sikerét.
Tudósított: Balogh Balázs.
Móri SE – Melde Kft.-Kápolnásnyék 1–2 (0–1)
Mór, 150 néző
Vezette: Illés Áron.
Móri SE: Rigó Á. – Végvári, Rózsa, Loi (Paulik), Szekeres (Hajdu M.) - Kocsis G., Kocsis D. (Lehota R.), Tetzl, Varga B. - Sötét, Lehota V. Vezetőedző: Tar Bálint.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán, Őz, Szajkó, Varga József - Lipóth, Nagy E. (Lőrincz), Szöllősi, Imrefi (Venczel) - Kiss Á. (Bakonyi), Zsigmond. Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Gól: Lehota V. (61.), ill. Nagy E. (42.), Zsigmond (80.).
Jók: senki, ill. Varga József, Zsigmond
A kezdő sípszótól hazai fölény jellemezte a játékot, de hiába volt a labdatartás, nagyobb helyzet nem alakult ki. A 42. percben első valamire való helyzetét gólra váltotta a vendég gárda, egy oldalsó szabadrúgásra Nagy Erik érkezett a hosszú oldalon, lövése pedig valahogy utat talált a móri kapuba, 0-1. A szünet után még nagyobb nyomás alá került a nyéki csapat, az egyenlítés össze is jött a 61. percben Végvári Ádámot rúgták meg büntetőt érően, az ítélet végrehajtó pedig Lehota Viktor volt, aki magabiztosan értékesített a 11-est, 1-1. Nem vettek vissza a hazaiak, ám ezen a találkozón nem volt meg a támadóharmadban a kellő koncentráció. A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, a Kápolnásnyék második lehetőséget is gólra váltotta, a 80. percben Zsigmond Levente használta ki a hazai rövidzárlatot, mindenkit megelőzve az üres kapuba pofozta a labdát, 1-2. A maradék játékidőben hiába próbáltak meg mindent a móriak, ezúttal pont nélkül maradtak, a vendégek pedig fegyelmezett védekezésükkel, és hatékony helyzetkihasználásukkal borították a papírformát.
Tudósított: Móri SE.
Lajoskomárom – KK Grain Kft.-Mezőfalva 2–1 (1–1)
Lajoskomárom, 120 néző
Vezette: Kovács Róbert.
Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Fodor P. (Szulimán), Varga F., Kövecses (Szalai K.) - Makai (Csörgei), Hajdinger (Gergye), Simon Gy. (Németh Á.), Magyaródi - Pécseli, Nyikos. Vezetőedző: Dopuda Igor.
KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Kovács D., Rózsahegyi, Szabó O., Rakonczai - Csicskovics D., Rabi, Mekota, Kovács K. - Csicskovics P. (Hajdu R.), Kiss G. Vezetőedző: Masinka Csaba.
Gól: Hajdinger (41.), Magyaródi (81.), ill. Csicskovics P. (12.).
Jók: Pécseli, Magyaródi, Juhász M., ill. Kovács Á. (a mezőny legjobbja), Mekota, Rózsahegyi.
A 12. percben a bizonytalankodó hazai védelem statisztálása mellett Csicskovics Péter talált 10 méterről a hálóba, 0-1. A 15. percben Juhász Márton közeli lövését bravúrral hárította Kovács Ádám, a kipattanóból Magyaródi Martin ismétlését Rózsahegyi Gábor mentette a gólvonalon. Beszorította ellenfelét a hazai csapat, de az egyenlítés csak a 41. percben sikerült, Nyikos Martin szögletét követően, Hajdinger Raul fejelt a hálóba, 1-1. A második játékrészt végig dominálta, a cserékkel jól frissítő lajosi együttes, azonban a legkecsegtetőbb próbálkozásait is hárítani tudta Kovács Ádám vezérletével a mezőfalvai védelem. Az 58. percben egy szöglet után, Pécseli Szilárd közeli lövését óriási bravúrral szedte ki a bal alsóból Kovács. A 81. percben jobb oldalon kerültek a hazaiak a védelem mögé, Juhász Márton beíveléséből, a hosszú oldalon Magyaródi szerezte 5 méterről a győztes találatot. 2-1.
Tudósított: Mosberger Mátyás.
Martonvásár – Ikarus-Maroshegy 1–1 (0–0)
Martonvásár, 100 néző
Vezette: Rózsa József.
Martonvásár: Farkas Cs. – Trizna, Füzik, Hajdu I., Füzér (Patkós K.) - Antal (Gábor), Victor, Juhász B. (Dudás), Hernádi - Veres, Cziklin (Balassa). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Kecskés, Kókány, Drexler (Zsöllei), Junior Joaz (Skultéti A.) - Harangozó (Szabó-Bakos), Fülöp, Bogdány, Nagy B. (Bíró) - Szabó B. (Békefi), Kindl. Vezetőedző: Szarka Martin.
Gól: Victor (92.), ill. Kecskés (96.).
Jók: Füzik, Victor, ill. Kovács Z., Kókány.
Hűvös lágy szellő, igazi őszies idő, remek pálya és egy váratlan áramszünet fogadta a csapatokat illetve a kilátogató nézőket a martonvásári Horváth Ottó Sportközpontban. Talán az öltözői félhomály, vagy az áram hiányában nem működő kávégép miatt elég álmosan kezdtek a csapatok, szinte eseménytelenül telt el az első negyvenöt perc. Mindössze vendég részről egy lecsúszott beadás keltett kisebb riadalmat a Martonvásár kapujánál, illetve Veres Róbert ballábas lövése halt el a Kovács Zoltán kezében a 42. percben. A második félidőt már mindkét csapat agilisabban kezdte, egyre szikrázóbb lett a mérkőzés. A házigazdák lassan átvették az irányítást, az 54. percben Hajdu István keveredett a bal oldalra, beadását Juhász Bence vissza fejelte középre Victor Michelhez, akinek az emelése a felső lécről pattant vissza a mezőnybe. Az Ikarus ebben az időszakban csak elvétve került a hazaiak térfelére. Már-már úgy tűnt 0-0 -val lecsorog a mérkőzés, de a 92. percben Füzik Bence nagyszerű szöglete után óriása kavarodás alakult ki az ötösön, amikor Kindl Zalán kézzel ért a labdához. Rövid „VAR-ozás” után Rózsa József játékvezető büntetőt ítélt, melyet Victor magabiztosan értékesített, 1-0. Itt azonban még nem volt vége, minden mindegy alapon rohamozott a fehérvári gárda, melynek meg is lett az eredménye. A 96. percben most a hazai 16-oson belül Gábor Donát kezére pattant a labda, és Rózsa itt is 11-est ítélt, melyet Kecskés Ádám váltott gólra, 1-1. Igazságos eredmény született, bár a hazaiak nagy lehetőséget engedtek ki a kezükből.
Tudósított: Kozma László.
Csór Truck-Trailer – Sárosd 3–1 (1–0)
Csór, 150 néző
Vezette: Wittner József.
Csór Truck-Trailer: Janky - Mód (Sasvári), Magyar P., Takács G., Finta (Katona) – Horváth H., Spánitz (Orosz), Zs. Nagy, Klein - Viniczai (Báles I.), Salacz M. (Kásler Barnabás). Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
Sárosd: Tibor – Ódor, Hanzli, Hushegyi (Várnai), Németh L. (Buza) – Fodor M., Paksi P. (Németh B.), Szrnka, Hallósy - Németh P., Kónya. Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Gól: Zs. Nagy (40., 83., 90.), ill. Kónya (52.).
Kiállítva: Ódor (55.).
Jók: Zs. Nagy (a mezőny legjobbja), Mód, Horváth H., ill. Tibor, Kónya.
A 2. percben Viniczai Bence lépett ki a védők mögül, de éppen hogy csak bele tudott pöckölni a labdába, amelyet a vendégek kapusa biztosan védett. A 17. percben Klein Márk használta ki a sebességét, és tört a kapura ziccerben, de Tibor József bravúrral védett. A 21. percben Horváth Hunor 25 méteres bombáját újfent Tibor szedte ki a bal felső sarokból. A 36. percben Horváth H. bal oldali beadását előbb Viniczai, majd Magyar Patrik vétette el a vendégek ötösénél. A
39. percben Viniczait ütötte el a kapus a büntetőterületen, a 11-est Zs. Nagy Balázs magabiztosan rúgta a kapu közepébe, 1-0. Az 52. percben a sárosdiak végezhettek el szögletet, melyre Kónya Krisztián érkezett jól, és 6 méterről Janky Barnabás mellett fejelt a kapuba, 1-1. Az 56. percben a játékvezető Salacz Máté lekönyökléséért kiállította Ódor Marcellt. A 64. percben Klein lépett ki a leshatáron, majd a vele párhuzamosan futó Horváth H. elé tálalt, akit nagy helyzetben blokkoltak. A 83. percben Kleint rúgták fel a 16-oson belül, az újabb büntetőt ismét Zs. Nagy értékesítette, 2-1. A 91. percben Tibor kétszer is bravúrral őrizte meg a kapuját az újabb góltól. A 92. percben egy vissza gurított labdát Zs. Nagy 17 méterről okosan tekert a jobb alsó sarokba, 3-1. A 93. percben még egy kimaradt Klein ziccert jegyezhettünk fel.
Tudósított: Csete Krisztián.
Enying – Videoton Baráti Kör 1–1 (1–0)
Enying, 100 néző
Vezette: Illés Áron.
Enying: Surányi – Hunyadi, Mohai, Kollár, Kizlinger - Horváth D. (Németh Sz.), Mándoky, Halász, Horváth P. - Kovács L. (Orsós), Király Zs. Vezetőedző: Molnár Ferenc.
Videoton Baráti Kör: Aranyos – Kecskés (Hegedűs M.), Tóth Kende, László (Király D.), Madarász - Tóth Krisztián (Sasvári), Timár, Forró, Marton - Polacsek (Inzsöl), Kocsy. Edző: Márkus Lajos.
Gól: Horváth P. (31.), ill. Forró (59.).
Jók: Surányi, Horváth P., ill. Forró, Kocsy.
Sok-sok hiba, csapkodó játék és kevesebb izgalom jellemezte a mérkőzés kezdeti szakaszát. Majd fél órának kellett eltelnie, hogy gólhelyzetet láthasson a közönség. Előbb Kizlinger Zalán lövése nem talált kaput, majd a túloldalon két gólt is érvénytelenített a játékvezető, előbbit kezezésért, utóbbit pedig les miatt nem adta meg. A 31. percben Király Zsolt iramodott meg egy labdával a baloldalon, begurítása a védőkről Horváth Patrik elé pattant, aki higgadtan lőtt Aranyos Ádám mellett a kapuba, 1-0. Két perccel később Kocsy Benedek lerántása miatt ítélt büntetőt a játékvezető VBK javára, Forró Máté lövését Surányi Márk magabiztosan hárította. A fordulás után némileg megélénkült a játék, de még mindig maradt a sok hiba. Az 59. percben Forró csinálta meg az egy az egy elleni cselt, befelé húzta a labdát a 16-os sarkánál, majd jól eltalált lövése Surányi felett szállt a kapuba, 1-1. Az egyenlítés után még inkább összeszedte magát a VBK, és több helyzetet sikerült kialakítania. A hazaiak leginkább Horváth P. révén voltak jelen a kapu előtt, de a befejezések rendre nem sikerültek egyik oldalon sem. Izgalmasra sikerült a végjáték is. Mindkét csapat megszerezhette volna a győzelmet, igazságosnak tűnik pontosztozkodás.
Tudósított: Mohai Norbert.
Szabadnapos: FC Főnix
A góllövőlista állása:
1. Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 8 gól
2. Victor Michel (Martonvásár), Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer) 6-6 gól
3. Balogh Ádám (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő), Kiss Patrik (Sárbogárd), Zoboki Levente (Martonvásár) 5-5 gól