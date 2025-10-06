Az ősszel remeklő Martonvásár vezeti a tabellát

Ercsi Kinizsi – Adony VSK 3–1 (2–1)

Ercsi, 120 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Bánszki, Szili (Blonski), Schnierer J., Kun - Lak (Terejánszki), Rebők, Gál Benedek (György), Kuti - Békes, Buzás. Vezetőedző: Hargitai László.

Adony: Andrejev – Mónus, Hamar (Kaló), Balogh B., Hodula M. (Kelemen) - Tóth D. (Kovács L.), Holentoner, Bagóczki, Schnierer B. – Bognár B. (Virág), Bartha (Vukajlovics). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.

Gól: Kun (26., 34., 87.), ill. Schnierer B. (39.).

Jók: Kun (a mezőny legjobbja), Buzás, Békes, Bánszki, ill. Hamar, Hollentoner.

Remek idő, kevésbé jó talaj fogadta a csapatokat.

A mérkőzés pikantériája adta, hogy az Adony kezdőjében hét olyan játékos kapott helyet, aki a közelmúltban a Kinizsiben játszott. A 12. percben Gál Benedeket buktatta Mónus Márk a 16-oson belül, a megítélt büntetőt Rebők Imre gyengén helyezte, Andrejev Illés hárítani tudott. A 26. percben Kun Bálint fejelt a hosszúba egy szöglet után, 1-0. A 36. percben Buzás Gergő szabadrúgása a vendégek kapusáról Lak Imre elé pattant, visszagurítását Kun lőtte a hálóba, 2-0. A 39. percben Schnierer Balázs lőtt a lábak között a hosszúba, 2-1. A második félidőben stabilabb lett az Adony, de helyzetük nem sok akadt. A másik oldalon Szili Szabolcs, majd Békes Kornél hagyott ki ziccert. A 87. percben Kun lépett ki és beállította a végeredményt, 3-1. Megérdemelt hazai győzelem született.

Tudósított: Flórián Gábor

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Sárbogárd 1–5 (1–2)

Agárd, 150 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á., Czabai (Mészöly), Reizinger, Tar L. - Pauer (Klauz B.), Prantner, Balogh B., Klauz M. - Pekowski, Papucsek (Hajdu Z.). Vezetőedző: Dukon Béla.

Sárbogárd: Nyári – Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér, Horváth A. (Zvezdovics) – Szalai Á., Bencze (Kiss B.), Klémán M. (Varga Z.), Horváth Á. (Csőgör) - Farkas G., Kiss P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.

Gól: Reizinger (7.), ill. Kiss P. (62., 70., 85.), Horváth Á. (3., 85.).

Jók: Balogh Á., Reizinger, ill. Tölgyesi, Horváth Á., Kiss P.