Öttusa nyílt nap a Börgöndi úti telepen

2 órája

Az akadálypályával is megismerkedhetnek az érdeklődők

Ismét nyílt napot tart az Alba Volán Sportclub öttusa szakosztálya, a kék-fehérek várják az érdeklődőket október 4-én, szombaton délelőtt, 9-től 12-ig.

Horog László
Az akadálypályával is megismerkedhetnek az érdeklődők

A Volán 16 éves tehetsége, Szécsi Nemere magabiztosan lett világbajnok a litvániai Druskininkai városában rendezett, U19-es világbajnokságon

Forrás: UIPM

A korábbi évek hagyományainak megfelelően kora ősszel, immár ötödször tart nyílt napot a Volán Fehérvár, a szakosztály igazgatója, az olimpiai bajnok Vörös Zsuzsanna vezetésével bemutatják a modern pentatlonisták életét a Börgöndi út 14. szám alatti bázison. Az érdeklődő gyerekek és felnőttek megismerkedhetnek napjaink sikersportágából a lézeres lövészettel, a vívással, valamint az edzők vezetésével a látogatók gyakorolhatják a lovaglást váltó akadálypályát, az OCR-t is. A sportolni vágyók Athén ötkarikás bajnoka mellett találkozhatnak a volános olimpikonokkal, korosztályos világbajnokokkal, Európa-bajnokokkal.

Ott lesz a legutóbbi két, korosztályos világeseményen magabiztosan aranyérmes Szécsi Nemere, a felnőtt válogatott, világkupa-viadalokon szereplő Varga Orsolya és Tárkányi Zsombor, továbbá - többek között - a nyári, korosztályos nemzetközi eseményeken, címeres mezben jól szereplő Turbucz Ivola, Bognár Levente, Sütő Balázs és Koselák Zalán is.

-Úgy gondolom, megér egy délelőttöt, hogy valaki jobban megismerje az öttusát, szeretnénk mindenkihez közelebb hozni a sportágat. Az edzőink mindenben segítenek és az összes, a sportággal kapcsolatban felmerülő kérdésre válaszolnak. Bárki tesztelheti az ügyességét - jegyezte meg Vörös Zsuzsanna.

 

 

