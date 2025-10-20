Az agresszivitás jelentette a kulcsot

Földi Attila, a hazaiak szakvezetője szerint kevés pontot kaptak, ám keveset is dobtak, ez vezetett a kudarchoz.

- Lehet, hogy jobban kellett volna fogni a két húzóemberüket, de a 66 kapott ponttal alapvetően nem lennék elégedetlen. Ilyen dobószázalékkal nem lehet nyerni senki ellen. Nagyon sok ziccert hagytunk ki, így nem lehet győztesen levonulni a parkettről.

Gáll Tamás, a Dávid Kornél szakvezetője szerint az égiek segítsége is kellett az első diadalhoz.

- Nem volt könnyű mérkőzés. A küzdelem dominált, de a mai kosárlabdában ez elengedhetetlen, az agresszivitás volt a kulcs. A Cegléd átvette a vezetést, de a végén mellénk állt a szerencse. Két küzdős csapat lépett pályára, a szerencsésebb csapat nyert, de a szerencséért pedig tenni kell. Gratulálok az ellenfélnek a küzdésükért, valamint természetesen a saját együttesemnek a győzelemhez.

Barnai Judit Eszter, a házigazdák korábbi válogatott centere volt a Cegléd legeredményesebbje, 22 pontjával.

- Nagyon sok helyzetet hagytunk ki, ez okozta a vereséget. Tudtuk, melyik két emberre kell figyelni az ellenfélből, de ezt nem sikerült megvalósítanunk. Azt gondolom, hogy több játékosunk is izgult, hiszen jönnek azok a meccsek, amiket nyerni kell. De ha így fogjuk folytatni a többi összecsapáson is, akkor bajba kerülhetünk.

Laufer Gabriella, a fehérváriak válogatott kerettag erőcsatára 19 ponttal járult hozzá csapata teljesítményéhez.

- Küzdelmes meccs volt. Gratulálok a csapatomnak, nagyot küzdöttünk. Végre győztesen hagytuk el a pályát, ez a jövőben sokat fog jelenteni. Remélem, így fogunk játszani a jövőben is, eredményesek leszünk a folytatásban.