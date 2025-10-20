október 20., hétfő

Vendel névnap

14°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem tudták tartani a két húzóembert

1 órája

Az agresszivitás jelentette a kulcsot

Címkék#DKKA#kosárlabdában#házigazda

A Cegléd elleni, idegenbeli siker jelentette a DKKA női kosarasainak első győzelmét az NB I-es bajnokságban. A fehérvári akadémisták 66-63-ra nyertek a hétvégi fordulóban.

Horog László
Az agresszivitás jelentette a kulcsot

Gáll Tamás tanácsot ad tanítványainak a ceglédi mérkőzésen

Fotó: VBW CEKK Cegléd

Földi Attila, a hazaiak szakvezetője szerint kevés pontot kaptak, ám keveset is dobtak, ez vezetett a kudarchoz.

- Lehet, hogy jobban kellett volna fogni a két húzóemberüket, de a 66 kapott ponttal alapvetően nem lennék elégedetlen. Ilyen dobószázalékkal nem lehet nyerni senki ellen. Nagyon sok ziccert hagytunk ki, így nem lehet győztesen levonulni a parkettről.

Gáll Tamás, a Dávid Kornél szakvezetője szerint az égiek segítsége is kellett az első diadalhoz.

- Nem volt könnyű mérkőzés. A küzdelem dominált, de a mai kosárlabdában ez elengedhetetlen, az agresszivitás volt a kulcs. A Cegléd átvette a vezetést, de a végén mellénk állt a szerencse. Két küzdős csapat lépett pályára, a szerencsésebb csapat nyert, de a szerencséért pedig tenni kell. Gratulálok az ellenfélnek a küzdésükért, valamint természetesen a saját együttesemnek a győzelemhez.

Barnai Judit Eszter, a házigazdák korábbi válogatott centere volt a Cegléd legeredményesebbje, 22 pontjával.

- Nagyon sok helyzetet hagytunk ki, ez okozta a vereséget. Tudtuk, melyik két emberre kell figyelni az ellenfélből, de ezt nem sikerült megvalósítanunk. Azt gondolom, hogy több játékosunk is izgult, hiszen jönnek azok a meccsek, amiket nyerni kell. De ha így fogjuk folytatni a többi összecsapáson is, akkor bajba kerülhetünk.

Laufer Gabriella, a fehérváriak válogatott kerettag erőcsatára 19 ponttal járult hozzá csapata teljesítményéhez.

- Küzdelmes meccs volt. Gratulálok a csapatomnak, nagyot küzdöttünk. Végre győztesen hagytuk el a pályát, ez a jövőben sokat fog jelenteni. Remélem, így fogunk játszani a jövőben is, eredményesek leszünk a folytatásban.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu