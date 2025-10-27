43 perce
A sérülések megnehezítették a hazaiak dolgát
A Kaposvár elleni, meglepő, hazai botlást követően a hétvégén jó játékkal aratott győzelmet az Alba Fehérvár férfi kosárcsapata. A látogatók 90-76-ra győztek.
Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák trénere szerint az Alba topcsapat, amely megérdemelten nyert a Tisza-parton.
− Nagyon köszönöm a fantasztikus közönségünknek, hogy velünk voltak, ezek a srácok maximálisan meg is érdemlik a buzdítást. Nehéz helyzetben vagyunk, de nem sírunk. Nagyon nehéz így játszani, de aki pályára lép, mindig maximumot próbál nyújtani. Negyven percen keresztül küzdöttünk, egy ilyen erős gárda ellen, mint az Alba, ezúttal nem volt elég. Rossz a vereség hazai pályán, de az Alba egy topcsapat, ezt ma is megmutatták. Ameddig bírtuk erővel, addig ott voltunk velük, de kevesen vagyunk, nagyon nehéz így edzeni is. Amikor nyílt az olló, akkor sem adtuk fel. Várjuk vissza a sérülteket, úgy gondolom, ez a küzdés majd győzelmekkel is párosul. Az első félidőben jól játszottunk, sőt, a harmadik negyed jelentős részében is, ez ma körülbelül harminc percig tartott, majd jöttek a hibák, de folytatjuk a megkezdett munkát, próbálunk bravúrt elérni Körmenden.
Lluís Riera Martí, az Alba spanyol szakvezetője érthetően boldogabb volt, mint egy héttel korábban, a Kaposvár elleni, hazai vereséget követően.
− Először is köszönöm a szurkolóknak, akik ellátogattak erre a meccsre, öröm volt őket hallani a kispadról, értük is játszottunk. Boldogok vagyunk, mert sikerült nyernünk, a múlt heti, vereségből sikerült felállnunk. Nem a legjobban kezdtük a meccset, de ez nem azért volt, mert nem tiszteltük ellenfelünket, amely egy remek csapat, tapasztalt játékosokkal és tehetséges fiatalokkal, akik agresszíven játszanak. Hullámzó játék volt az elején, a védekezésünk nem működött, viszont a második félidőre minden megváltozott. Sokkal jobban passzoltunk, az első húsz percben csak öt gólpasszunk volt, a végére tizenkilenc. Sokkal jobban járt a labda, működött a futásunk. Tudtuk, hogy ellenfelünket sok sérülés sújtja, nem olyan hosszú a rotációja. Nagyszerűen dolgoztak a srácok a héten, remélem, ezt látjuk majd a következő meccsen is.
A hazaiaknál a balkezes, szerb bedobó, Djordje Drenovac volt a legjobb, 22/3 pontot jegyzett.
− Negyven percen át csapatként küzdöttünk, ha sikeresek szeretnénk lenni, ezt meg kell tartanunk a jövőben. Egyértelmű, hogy vannak problémáink, de nem sírunk ezek miatt, olyan
keményen megyünk fel a pályára, amennyire csak tudunk. Sajnos ez mos nem volt elég, de biztos vagyok benne, hogy kijavítjuk a hibáinkat, jobbak leszünk legközelebb.
Bigelow Isaiah Jewels, a fehérváriak amerikai légiósa ezúttal is jól játszott, 22/12 ponttal együttese legeredményesebbjének bizonyult.
− Elismerés a Szegednek, nagyon agresszíven játszottak, védekezésben pedig remekül teljesítettek az első félidőben. A nagyszünet után átvettük az irányítást, a tranzíciós játékunk jobban működött. Ennek köszönhettük a sikert.
