október 24., péntek

Salamon névnap

13°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

A Vác ellen léphetnek közelebb a klubrekordhoz

Címkék#AFKC#Vác#Alba Fehérvár KC#kézilabda

A Vác ellen folytatná elképesztő győzelmi sorozatát Szuzana Lazovics együttese. A női kézilabda NB I K&H Liga 6. fordulójában az Alba Fehérvár KC a Váci NKSE ellen lép pályára idegenben szombaton 18 órától. Egy esetleges újabb diadallal közelebb kerülnének a 2004-2005-ös szezonban beállított leghosszabb ideig tartó győzelmi széria klubrekordjához.

Szabó Zsolt

Az Alba Fehérvár KC  ebben a szezonban eddig elképesztő formát mutat a női kézilabda NB I-ben. Az első fordulóban, a szeptember 3-án a Debreceni VSC elleni vereség óta négyszer hagyták el győztesen a pályát a fehérvári lányok. Ha a Vác elleni idegenbeli találkozón is győzni tudnának Szabó Kittiék, egy mérkőzéssel közelebb kerülnének a klubrekordot jelentő, 2004-ben felállított hét mérkőzéses győzelmi szériához, amely azonban egyáltalán nem lesz könnyű feladat.

Alba Fehérvár KC
Kemény összecsapás vár az Alba Fehérvár KC lányaira szombaton
Fotó: Fehér Gábor

A Vác vezetőedzője  az a Horváth Roland, aki Szuzana Lazovics előtt irányította az AFKC-t, a 2023-2024-es idényben. A Duna-partiak szintén jó formában kezdték a bajnokságot, három győzelemmel, és két vereséggel tartózkodnak a fehérváriak mögött a 6. helyen. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt a két fiaskót is a Győr, valamint a Ferencváros ellen szenvedték el, így a mosonmagyaróvári idegenbeli találkozóhoz hasonló izgalmas mérkőzésre van kilátás a felek között.

Pokolian nehéz találkozó vár az Alba Fehérvár KC játékosaira

A két csapat egymás elleni mérlegéből kiderül, hogy a fehérváriak tétmérkőzésen utoljára 2014. szeptemberében tudták legyőzni a Vácot saját otthonában. Ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy az előző idényben ősszel hazai környezetben, nagy csatában sikerült diadalmaskodnia az AFKC-nek, és tavasszal idegenben is csupán két góllal kaptak ki. A találkozó előtt az Alba Fehérvár portugál légiósa Débora Moreno nyilatkozott az albakezi.hu-nak. 

Egy olyan csapattal találkozunk, akik két ponttal mögöttünk vannak a tabellán. Az előző szezonban vereséget szenvedtünk ellenük idegenben, tisztában vagyunk az előttünk álló kihívással. Ezt az idényt erősen kezdtünk, öt meccset játszottunk, amiből négyet egymás után megnyertünk; célunk, hogy folytassuk ezt a pozitív sorozatot. Tudjuk, hogy nehéz meccs lesz, de a csapat motivált, és készen állunk, hogy mindent beleadjunk az újabb győzelemért.” – zárta gondolatait az átlövő.

A találkozó 18 órakor kezdődik a váci Városi Sportcsarnokban.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu