Kézilabda

1 órája

A jó védekezés volt a Vác elleni győzelem kulcsa

11 év után ismét győzni tudtak a fehérvári női kézilabdázók Vácon. Az Alba Fehérvár KC 29-23-ra diadalmaskodott idegenben a Váci NKSE ellen. A mérkőzés után az AFKC trénere, Szuzana Lazovics és Sulyok Réka értékelt.

Szabó Zsolt

A találkozó elején Emilija Lazics és Katarina Pavlovic góljaival  két gólos előnyt építettek ki a vendégségben lévő fehérváriak, de a Vác igyekezett felzárkózni, és rövidesen ki is egyenlítettek. Az első játékrész hajrájára fordulva a székesfehérváriak előnye ismét háromra duzzadt, de tíz másodperccel a vége szünet előtt Afentaler Sára hetesből szerzett góljával még szépített a házigazda, 13-15. A szünetet követően hiába próbált közeledni a Vác, de nem tudtak a kiválóan játszó vendégek fölé kerekedni.Az utolsó tíz percen belül ráadásul már négy is volt közte, Zentai Dorottyáék pedig semmit sem bíztak a véletlenre, a végén még tovább növelték előnyüket és magabiztosan húzták be a találkozót, 23-29. A találkozó utolsó perceiben a fehérvári szurkolóktól volt hangos a csarnok, folyamatosan zengett az „ez Fehérvár, ez Fehérvár” rigmus. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szuzana Lazovics és Sulyok Réka értékelt az Alba Fehérvár KC részéről.

Alba Fehérvár KC
Szabó Kitti 9 góllal járult hozzá az Alba Fehérvár KC újabb sikeréhez.
Fotó: Fehér Gábor

Az Alba Fehérvár KC trénere hiányolta a védekezés hatékonyságát a mérkőzés előtt

Nagyon büszke vagyok a lányaimra, mert ez az ő győzelmük. A mérkőzés elején még nem volt jó a védekezésünk, de az első félidő második felében már minden összeállt. Boldog vagyok, hogy itt tudtunk nyerni.” – nyilatkozta az Alba Fehérvár KC vezetőedzője Szuzana Lazovics

„Egyetértek Sukival, hogy az elején nem úgy állt össze a védekezésünk, ahogy kellett volna. Tavaly pont a váci meccset is az utolsó pillanatban vesztettünk el, de ez idén már nem jellemző ránk. Nagyon egyben van a csapat, egymásért küzdöttünk a pályán, így tudtuk megnyerni a találkozót. Szoros csatát játszottunk a Vác ellen, kemény csapat, örülök, hogy mi jöttünk ki győztesként.” – mondta el gondoltait Sulyok Réka a mérkőzés után.

Az Alba Fehérvár KC szerdán, hazai pályán küzd meg 18 órától a női kézilabda NB I 7. fordulójában Ferencvárossal.

 

 

