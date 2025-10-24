A Vác ellen léphetnek közelebb a klubrekordhoz

Az Alba Fehérvár KC ebben a szezonban eddig elképesztő formát mutat a női kézilabda NB I-ben. Az első fordulóban, a szeptember 3-án a Debreceni VSC elleni vereség óta négyszer hagyták el győztesen a pályát a fehérvári lányok. Ha a Vác elleni idegenbeli találkozón is győzni tudnának Szabó Kittiék, egy mérkőzéssel közelebb kerülnének a klubrekordot jelentő, 2004-ben felállított hét mérkőzéses győzelmi szériához, amely azonban egyáltalán nem lesz könnyű feladat.

Kemény összecsapás vár az Alba Fehérvár KC lányaira szombaton

Fotó: Fehér Gábor

A Vác vezetőedzője az a Horváth Roland, aki Szuzana Lazovics előtt irányította az AFKC-t, a 2023-2024-es idényben. A Duna-partiak szintén jó formában kezdték a bajnokságot, három győzelemmel, és két vereséggel tartózkodnak a fehérváriak mögött a 6. helyen. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt a két fiaskót is a Győr, valamint a Ferencváros ellen szenvedték el, így a mosonmagyaróvári idegenbeli találkozóhoz hasonló izgalmas mérkőzésre van kilátás a felek között.

Pokolian nehéz találkozó vár az Alba Fehérvár KC játékosaira

A két csapat egymás elleni mérlegéből kiderül, hogy a fehérváriak tétmérkőzésen utoljára 2014. szeptemberében tudták legyőzni a Vácot saját otthonában. Ugyanakkor bizakodásra adhat okot, hogy az előző idényben ősszel hazai környezetben, nagy csatában sikerült diadalmaskodnia az AFKC-nek, és tavasszal idegenben is csupán két góllal kaptak ki. A találkozó előtt az Alba Fehérvár portugál légiósa Débora Moreno nyilatkozott az albakezi.hu-nak.

„Egy olyan csapattal találkozunk, akik két ponttal mögöttünk vannak a tabellán. Az előző szezonban vereséget szenvedtünk ellenük idegenben, tisztában vagyunk az előttünk álló kihívással. Ezt az idényt erősen kezdtünk, öt meccset játszottunk, amiből négyet egymás után megnyertünk; célunk, hogy folytassuk ezt a pozitív sorozatot. Tudjuk, hogy nehéz meccs lesz, de a csapat motivált, és készen állunk, hogy mindent beleadjunk az újabb győzelemért.” – zárta gondolatait az átlövő.

A találkozó 18 órakor kezdődik a váci Városi Sportcsarnokban.

