Szuzana Lazovics: „A mostani volt a legnagyobb győzelmünk"

A találkozó elején a magyaróváriak rögtön 4-0-val kezdtek, Szuzana Lazovicsnak mindössze 5 perc után időt kellett kérnie. szerencsére ez megtette a hatását, az Alba Fehérvár KC játékosai szépen lassan felébredtek, és Katarina Pavlovics sorozatban egymaga négy gólt szerzett, bár ekkor még magabiztos előnnyel, 9-4-re vezetett a Mosonmagyaróvár. Később, 10-5-ös hazai vezetésnél azonban sikerült megtörni a mosonmagyaróváriakat, Szabó-Májer Krisztina, Takó Viktória, Emilia Lazics és Szabó Kitti duplájával kiegyenlítettek a székesfehérváriak. Ezután szinte végig döntetlen közeli volt az állás, de a szünet előtt 30 másodperccel a MKC-s Katarina Dzaferovics talált be, így egy gólos óvári vezetéssel mentek szünetre az együttesek,13-12.

A Szombathelyi KKA után ismét idegőrlő csatában nyert az Alba Fehérvár

Fotó: Sastinszky Dániel

A második félidő gyakorlatilag lemásolta az első félidőben látottakat. A mosonmagyaróváriak négy gólos előnyt építettek ki, amelyet egy vendég időkérés után szépen fokozatosan dolgozott le az FKC. Ebben a játékrészben leginkább Zentai Dorottya vitte hátán a csapatot, három góljával ismét egylabdássá vált a csata. A mérkőzés utolsó két percében kritikus helyzetben Takó Viktória és Sulyok Réka talált be, így a székesfehérváriak nagy meglepetésre legyőzték a Mosonmagyaróvárt idegenben 25-27-re.

A találkozó után Szuzana Lazovics, az eddigi Alba Fehérvár KC-ban eltöltött legnagyobb sikerének értékelte a sikert.

„A találkozó kulcsa az volt, hogy a játékosaim az elsőtől az utolsó pillanatig elhitték, hogy ebben a szezonban bárki ellen bármire képesek lehetünk. Az építkezésnek, amit tavaly elkezdtünk, mostanra kezd beérni a gyümölcse. Büszke vagyok a csapatra, mert annak ellenére, hogy mindkét félidőd rosszul kezdtük, ez nem befolyásolta a későbbi játékunkat, nem adtuk fel egy pillanatra sem. A védekezésünk nem olyan volt, amit én szerettem volna, de a fontos pillanatokban kivétel nélkül élesek és koncentráltak maradtunk. Ez a győzelem ma a lányokon múlott és azon, hogy elhitték, lehet keresnivalónk, és száz százalékot beleadtak – és ez a legfontosabb. Ezek a játékosok képesek lennének meghalni egymásért és a klubért a pályán. Úgy gondolom, amióta követem az Alba útját, a mostani volt a legnagyobb győzelmünk.” – mondta a montenegrói tréner a sajtótájékoztatón.