Szuzana Lazovics: „A mostani volt a legnagyobb győzelmünk"
Szuzana Lazovics tanítványai 27-25-re verték meg a jóval esélyesebb Mosonmagyaróvári KC-t. A montenegrói edző az eddigi legnagyobb Alba Fehérvár KC sikernek titulálta a tegnap esti győzelmet.
A találkozó elején a magyaróváriak rögtön 4-0-val kezdtek, Szuzana Lazovicsnak mindössze 5 perc után időt kellett kérnie. szerencsére ez megtette a hatását, az Alba Fehérvár KC játékosai szépen lassan felébredtek, és Katarina Pavlovics sorozatban egymaga négy gólt szerzett, bár ekkor még magabiztos előnnyel, 9-4-re vezetett a Mosonmagyaróvár. Később, 10-5-ös hazai vezetésnél azonban sikerült megtörni a mosonmagyaróváriakat, Szabó-Májer Krisztina, Takó Viktória, Emilia Lazics és Szabó Kitti duplájával kiegyenlítettek a székesfehérváriak. Ezután szinte végig döntetlen közeli volt az állás, de a szünet előtt 30 másodperccel a MKC-s Katarina Dzaferovics talált be, így egy gólos óvári vezetéssel mentek szünetre az együttesek,13-12.
A második félidő gyakorlatilag lemásolta az első félidőben látottakat. A mosonmagyaróváriak négy gólos előnyt építettek ki, amelyet egy vendég időkérés után szépen fokozatosan dolgozott le az FKC. Ebben a játékrészben leginkább Zentai Dorottya vitte hátán a csapatot, három góljával ismét egylabdássá vált a csata. A mérkőzés utolsó két percében kritikus helyzetben Takó Viktória és Sulyok Réka talált be, így a székesfehérváriak nagy meglepetésre legyőzték a Mosonmagyaróvárt idegenben 25-27-re.
A találkozó után Szuzana Lazovics, az eddigi Alba Fehérvár KC-ban eltöltött legnagyobb sikerének értékelte a sikert.
„A találkozó kulcsa az volt, hogy a játékosaim az elsőtől az utolsó pillanatig elhitték, hogy ebben a szezonban bárki ellen bármire képesek lehetünk. Az építkezésnek, amit tavaly elkezdtünk, mostanra kezd beérni a gyümölcse. Büszke vagyok a csapatra, mert annak ellenére, hogy mindkét félidőd rosszul kezdtük, ez nem befolyásolta a későbbi játékunkat, nem adtuk fel egy pillanatra sem. A védekezésünk nem olyan volt, amit én szerettem volna, de a fontos pillanatokban kivétel nélkül élesek és koncentráltak maradtunk. Ez a győzelem ma a lányokon múlott és azon, hogy elhitték, lehet keresnivalónk, és száz százalékot beleadtak – és ez a legfontosabb. Ezek a játékosok képesek lennének meghalni egymásért és a klubért a pályán. Úgy gondolom, amióta követem az Alba útját, a mostani volt a legnagyobb győzelmünk.” – mondta a montenegrói tréner a sajtótájékoztatón.
„Belülről ez egy nagyon küzdős és, ahogy Suki is mondta, végletekig fel nem adós mérkőzés volt. Nagyon büszke vagyok, hogy ezt mi 60 percen keresztül így le tudtuk hozni. Szerintem ez a kulcsa a mi csapatunknak, meg az egyik erőssége, hogy nagyon hiszünk és tudunk küzdeni egymásért. Az első 10 perc után nem ezt gondoltam, ahogyan ebbe sajnos belekezdtünk, de igazából, ha így alakul a végén, akkor legyen így! " – nyilatkozta a lefújás után a hálóőr.