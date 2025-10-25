Tovább íródik a tündérmese, ismét nyert az Alba Fehérvár KC

Hihetetlen idényt produkál eddig a női kézilabda NB I-ben az Alba Fehérvár KC, amely bár az első fordulóban nem tudta borítani a papírformát a DVSC ellen, ezután ellenállhatatlan lett, és sorban legyőzte a NEKA-t, a Szombathelyt, a Mosonmagyaróvárt, a legutóbbi fordulóban pedig a Kisvárdát. Így várhatták Szuzana Lazovics lányai a Vác elleni összecsapást, amely nem ígérkezett könnyűnek, hiszen a házigazdák is három győzelemmel, valamint két vereséggel kezdték a szezont.

Az Alba Fehérvár KC játékosa, Takó Viktória nem maradt adós a gólokkal Vácon sem

Fotó: Fehér Gábor

Az Alba Fehérvár KC játékára most sem volt ellenszer

Szuzana Lazovics lányai Emilija Lazics és Katarina Pavlovic góljaival gyorsan kettővel elhúztak, majd bő hét perc elteltével már hárommal vezettek, 2-5. Bár a Vác igyekezett felzárkózni, és 4-7-es állás után egy 3-0-s szakasszal egyenlített, az FKC nem engedte ki a vezetést a kezéből, 11-12. Az első játékrész hajrájára fordulva a székesfehérváriak előnye ismét háromra duzzadt, de tíz másodperccel a vége szünet előtt Afentaler Sára hetesből szerzett góljával még szépített a házigazda, 13-15.

A fordulás után oda-vissza estek a gólok, a Vác nem tudott közelebb zárkózni, csak akkor, amikor a 38. percben két percre leküldték a pályáról Takó Viktóriát. Ez sem törte azonban meg az FKC-t, amely szép lassan visszaépítette a háromgólos különbséget, és meg is tartotta azt. Az utolsó tíz percen belül ráadásul már négy is volt közte, Zentai Dorottyáék pedig semmit sem bíztak a véletlenre, a végén még tovább növelték előnyüket és magabiztosan húzták be a találkozót, 23-29.

A tündérmese tovább íródik, zsinórban ötödik alkalommal nyert az Alba Fehérvár KC, és a jelenlegi formát elnézve, maximális koncentrációval és egy kis adag szerencsével október 29-én is tovább folytatódhat, azonban a Ferencvárosi TC már nagyobb falatnak fog bizonyulni.

Női kézilabda NB I, 6. forduló

Vác–Alba Fehérvár KC 23-29 (13-15)

Vác, Városi Sportcsarnok, Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs