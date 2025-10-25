20 perce
Tovább íródik a tündérmese, ismét nyert az Alba Fehérvár KC
Nem várt egyszerű feladat Szuzana Lazovics lányaira a szombati napon. Az Alba Fehérvár KC végül mégis könnyedén, 29-23-ra diadalmaskodott a Vác vendégeként a női kézilabda NB I hatodik fordulójában.
Hihetetlen idényt produkál eddig a női kézilabda NB I-ben az Alba Fehérvár KC, amely bár az első fordulóban nem tudta borítani a papírformát a DVSC ellen, ezután ellenállhatatlan lett, és sorban legyőzte a NEKA-t, a Szombathelyt, a Mosonmagyaróvárt, a legutóbbi fordulóban pedig a Kisvárdát. Így várhatták Szuzana Lazovics lányai a Vác elleni összecsapást, amely nem ígérkezett könnyűnek, hiszen a házigazdák is három győzelemmel, valamint két vereséggel kezdték a szezont.
Az Alba Fehérvár KC játékára most sem volt ellenszer
Szuzana Lazovics lányai Emilija Lazics és Katarina Pavlovic góljaival gyorsan kettővel elhúztak, majd bő hét perc elteltével már hárommal vezettek, 2-5. Bár a Vác igyekezett felzárkózni, és 4-7-es állás után egy 3-0-s szakasszal egyenlített, az FKC nem engedte ki a vezetést a kezéből, 11-12. Az első játékrész hajrájára fordulva a székesfehérváriak előnye ismét háromra duzzadt, de tíz másodperccel a vége szünet előtt Afentaler Sára hetesből szerzett góljával még szépített a házigazda, 13-15.
A fordulás után oda-vissza estek a gólok, a Vác nem tudott közelebb zárkózni, csak akkor, amikor a 38. percben két percre leküldték a pályáról Takó Viktóriát. Ez sem törte azonban meg az FKC-t, amely szép lassan visszaépítette a háromgólos különbséget, és meg is tartotta azt. Az utolsó tíz percen belül ráadásul már négy is volt közte, Zentai Dorottyáék pedig semmit sem bíztak a véletlenre, a végén még tovább növelték előnyüket és magabiztosan húzták be a találkozót, 23-29.
A tündérmese tovább íródik, zsinórban ötödik alkalommal nyert az Alba Fehérvár KC, és a jelenlegi formát elnézve, maximális koncentrációval és egy kis adag szerencsével október 29-én is tovább folytatódhat, azonban a Ferencvárosi TC már nagyobb falatnak fog bizonyulni.
Női kézilabda NB I, 6. forduló
Vác–Alba Fehérvár KC 23-29 (13-15)
Vác, Városi Sportcsarnok, Vezette: Horváth Péter, Marton Balázs