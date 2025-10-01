október 1., szerda

Bombameglepetés – legyőzte az Alba Fehérvár KC a Mosonmagyaróvárt

A szombatihoz hasonló körülmények között tudott győzni idegenben Szuzana Lazovics együttese. Az Alba Fehérvár KC 27-25-re legyőzte idegenben a Motherson Mosonmagyaróvári KC-t.

Szabó Zsolt

A kézilabda találkozó elején a magyaróváriak rögtön 4-0-val kezdtek, Szuzana Lazovicsnak mindössze 5 perc után időt kellett kérnie. szerencsére ez megtette a hatását, az Alba Fehérvár KC játékosai szépen lassan felébredtek, és Katarina Pavlovics sorozatban egymaga négy gólt szerzett, bár ekkor még magabiztos előnnyel, 9-4-re vezetett a Mosonmagyaróvár. 10-5 után azonban sikerült megtörni a hazaiakat, Szabó-Májer Krisztina, Takó Viktória, Emilia Lazics és Szabó Kitti duplájával kiegyenlítettek a székesfehérváriak. Ezután szinte végig döntetlen közeli volt az állás, de a szünet előtt 30 másodperccel a MKC-s Katarina Dzaferovics talált be, így egy gólos óvári vezetéssel mentek szünetre az együttesek,13-12.  

Alba Fehérvár
Katarina Pavlovics az Alba fehérvár KC  átlövője sorozatban 4 gólt lőtt az első félidőben.
Fotó: Fehér Gábor

A második félidő gyakorlatilag lemásolta az első félidőben látottakat. A mosonmagyaróváriak négy gólos előnyt építettek ki, amelyet egy vendég időkérés után szépen fokozatosan dolgozott le az FKC. Ebben a játékrészben leginkább Zentai Dorottya vitte hátán a csapatot, három góljával ismét egylabdássá vált a csata, emellett a fehérvári kapuban Hadfi Gréta bravúros védései is kellettek, hogy meccsben maradjanak. Az utolsó 10 percre 22-22-es állással fordultak a csapatok. A mérkőzés vége előtt hétméteresből Katarina Pavlovic kétgólosra növelte a vendégek előnyét majd a mérkőzés vége előtt kiegyenlített 25-25-re az MKC, a fehérváriak vezetőedzője időt kért a véghajrára, amely remek döntésnek bizonyult. Takó Viktória és Sulyok Réka találatával nagy meglepetésre megnyerte a mérkőzést az Alba Fehérvár,25-27.

Alba Fehérvár KC-Motherson Mosonmagyaróvári KC 25-27 (13-12)

 

 

