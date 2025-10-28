Folytatódhat a csoda a Ferencváros ellen

Az Alba Fehérvár KC játékosai a hétvégén Vácon ismét bebizonyították, hogy komolyan számolni kell velük a bajnokságban. Szabó Kittiék ezzel a sikerrel nagy lépést tettek meg annak érdekében hogy elérjék a 2004-ben felállított klubrekordot jelentő hét mérkőzéses győzelmi szériát, ám szerdán a Ferencváros ellen hazai pályán szinte tökéletes játékot kell bemutatni, ha akár csak megszorongatni szeretnék a budapesti együttest.

Az Alba Fehérvár KC irányítója Szabó Kitti kiváló formában várja az FTC elleni találkozót.

Fotó: Fehér Gábor

Soha nem nyert hazai pályán az FTC ellen az Alba Fehérvár KC

Története során egyszer tudták megverni a Fradit a fehérváriak, a legendás 2004-2005-ös Női Kézilabda EHF Kupa menetelés során vendégként tudtak diadalmaskodni. Az előző idény során hazai pályán 11, vendégként pedig 14 góllal kaptak ki Szuzana Lazovicsék. Hiába a papíron nagy erőfölény a Ferencvárosnál, a három héttel ezelőtt megvívott Győri Audi ETO KC elleni rangadón igen nagy pofonba szaladtak bele, 32-17-re kikaptak az ősi riválistól. Bár ezután, a sereghajtó Kozármisleny ellen simán győztek, a Rába-partiaktól elszenvedett vereség megmutatta, hogy meg lehet törni a budapestieket. A találkozó 18 órakor kezdődik a Köfém Sportcsarnokban. A játékvezető páros Sándor György, Szabó Balázs lesz az este folyamán.