2 órája
Az Alba Fehérvár KC-t méltatta az FTC vezetőedzője (galéria)
Mindössze öt góllal maradtak alul Szuzana Lazovics tanítványai. Az Alba Fehérvár KC 26-31-re kikapott az FTC-Rail Cargo Hungariától hazai pályán, ugyanakkor a találkozót követően egyik vezetőedző sem volt csalódott.
Szuzana Lazovics büszke volt a játékosaira a Ferencváros ellen mutatott teljesítmény miatt.
Fotó: Nagy Norbert
Egészen 2019-ig kell visszamenni az időben, amikor utoljára ilyen szoros mérkőzést vívott egymás ellen az Alba Fehérvár KC és az FTC a Köfém Sportcsarnokban. Akkor a budapestiek csupán három góllal múlták felül a székesfehérváriakat. A szerdai találkozón már az első félidőben megmutatta az Alba Fehérvár KC, hogy nem véletlenül nyerték meg az utóbbi öt mérkőzésüket. A félidő közepén tudott csak ellépni a Ferencváros, ekkor öt gól volt a két csapat közti különbség, de Szabó Kitti támadásban nyújtott remek teljesítményének, és Hadfi Gréta nagy védéseinek köszönhetően 11-13-as vendég vezetéssel mehettek pihenőre a csapatok.
A szünet után sem adta fel az Alba Fehérvár KC
Az FTC szerette volna minél előbb eldönteni a találkozó sorsát. Sorozatban három gólt szereztek Klujber, Márton és Simon révén a második félidő elején. A budapestiek stabil öt gólos előnyt építettek ki, amelyet őriztek a találkozó végéig, így 26-31-re legyőzték a fehérváriakat, ezzel pedig megszakadt öt mérkőzésen át tartó győzelmi sorozat. A lefújást követően az Alba Fehérvár KC részéről a hazaiak mestere Szuzana Lazovics, és a csapat átlövője, Katarina Pavlovics, valamint a vendégek részéről Jesper Jensen, és Klujber Katrin értékelt.
– Azt hiszem, ez egy igazán jó mérkőzés volt. Jó színvonalú kézilabdát játszott mindkét együttes meglátásom szerint. Nagyszerű volt a hangulat, köszönhetően a szurkolóknak. Természetesen leginkább a Fradi táborra vagyok büszke, mert ők remek atmoszférát teremtenek mindenhol. Úgy gondolom jól játszottunk, Talán egy kicsit túl sok nagy helyzetet hagytunk ki, de összességében jó teljesítményt nyújtottunk. Ahogy már említettem, az Alba is nagyon jól kézilabdázik, és jól szerepel. Összességében ez egy jó mérkőzés volt mindkét csapat számára. – mondta az FTC-Rail Cargo Hungaria trénere, Jesper Jensen.
Szuzana Lazovics is elismerően beszélt saját csapatáról.
– Büszke lehetek arra, ahogyan a csapatom játszott. Természetesen sok minden nem sikerült tökéletesen, de ha megnézzük az első félidőt – és azt, hogy 9–6-os hátrányból vissza tudtunk jönni – ez már önmagában nagy dolog. Viszont 18 kapott gól a második félidőben nem az a védekezés, amit az Alba-nak mutatnia kellene. Ha összehasonlítjuk azokkal a meccsekkel, amiket megnyertünk, ott mindig sikerült 25 gól alatt tartani az ellenfelet. Tudtuk, hogy gyors csapat, de így is elégedett és büszke vagyok. Élveznünk kell az ilyen mérkőzéseket, a Fradi, valamint az ETO ellen. Örülnünk kell, hogy lehetőségünk van ilyen szintű csapatok és játékosok ellen pályára lépni, akik Európa és a világ élvonalába tartoznak. – zárta gondolatait az Alba Fehérvár KC vezetőedzője.
– Szerintem is nagyon jó meccset játszottunk. Nagyon jó volt, hogy t egy agresszív védelmi fal ellen támadhattunk, mert hétvégén is nagyon-nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű, és végig hatvan percig küzdött a Fehérvár, mi sem engedhettünk ki. Illetve volt egy periódus, amikor a Hadfi Gréta is nagyon elkapta a fonalat, és ott fel is jött két gólra az AFKC, úgyhogy jó mérkőzés volt. – nyilatkozta a Ferencváros jobbátlövője Klujber Katrin.
(Galéria a képre kattintva!)
Fehérvár KC - Fradi NBI női kézilabda mérkőzésFotók: Nagy Norbert / FMH
– Nehéz meccs volt számunkra. Voltak jó és rossz dolgok is, és ezeken a jövőbeli mérkőzéseken dolgozni fogunk. De nagyon örülök, mert a csapatban jó energia van. Az utóbbi meccseken is megmutattuk, hogy ez mennyire fontos számunkra. Úgy gondolom, ezt a jövőben is szem előtt kell tartanunk — és gratulálok az ellenfélnek is. –mondta az Alba Fehérvár KC átlövője Katarina Pavlovics.
Az AFKC legközelebb a Dunaújváros ellen lép pályára november 7-én hazai pályán, a Magyar Kupában.