Az Alba Fehérvár KC-t méltatta az FTC vezetőedzője (galéria)

Egészen 2019-ig kell visszamenni az időben, amikor utoljára ilyen szoros mérkőzést vívott egymás ellen az Alba Fehérvár KC és az FTC a Köfém Sportcsarnokban. Akkor a budapestiek csupán három góllal múlták felül a székesfehérváriakat. A szerdai találkozón már az első félidőben megmutatta az Alba Fehérvár KC, hogy nem véletlenül nyerték meg az utóbbi öt mérkőzésüket. A félidő közepén tudott csak ellépni a Ferencváros, ekkor öt gól volt a két csapat közti különbség, de Szabó Kitti támadásban nyújtott remek teljesítményének, és Hadfi Gréta nagy védéseinek köszönhetően 11-13-as vendég vezetéssel mehettek pihenőre a csapatok.

Jesper Jensen, a Ferencváros vezetőedzője elismerően nyilatkozott az Alba Fehérvár KC játékáról.

Fotó: Nagy Norbert

A szünet után sem adta fel az Alba Fehérvár KC

Az FTC szerette volna minél előbb eldönteni a találkozó sorsát. Sorozatban három gólt szereztek Klujber, Márton és Simon révén a második félidő elején. A budapestiek stabil öt gólos előnyt építettek ki, amelyet őriztek a találkozó végéig, így 26-31-re legyőzték a fehérváriakat, ezzel pedig megszakadt öt mérkőzésen át tartó győzelmi sorozat. A lefújást követően az Alba Fehérvár KC részéről a hazaiak mestere Szuzana Lazovics, és a csapat átlövője, Katarina Pavlovics, valamint a vendégek részéről Jesper Jensen, és Klujber Katrin értékelt.

– Azt hiszem, ez egy igazán jó mérkőzés volt. Jó színvonalú kézilabdát játszott mindkét együttes meglátásom szerint. Nagyszerű volt a hangulat, köszönhetően a szurkolóknak. Természetesen leginkább a Fradi táborra vagyok büszke, mert ők remek atmoszférát teremtenek mindenhol. Úgy gondolom jól játszottunk, Talán egy kicsit túl sok nagy helyzetet hagytunk ki, de összességében jó teljesítményt nyújtottunk. Ahogy már említettem, az Alba is nagyon jól kézilabdázik, és jól szerepel. Összességében ez egy jó mérkőzés volt mindkét csapat számára. – mondta az FTC-Rail Cargo Hungaria trénere, Jesper Jensen.