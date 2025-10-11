55 perce
Folytatódott a csoda (galéria)
A női kézilabda K&H Liga NB I 5. fordulójában az Alba Fehérvár KC sorozatban negyedik idei győzelmére hajtott a Kisvárda Master Good csapata ellen. Igazi ki-ki meccsen a hajrában kerekedett felül a hatalmasat küzdő fehérvári együttes, és megérdemelten egygólos sikert elérve tartotta itthon a pontokat.
Alba Fehérvár KC – Kisvárda Master Good SE 23-22 (10-13)
Székesfehérvár, 600 Néző
Vezette: Mariana García, María Inés Paolantoni.
Alba Fehérvár KC: Hadfi – Szabó-Májer, Pavlovic 4 (1), Szabó K. 7 (1), Moreno 1, Lazic, Takó 3. Csere: Hajdú 2, Sulyok, Zentai 6, Szmbatian.
Vezetőedző: Szuzanna Lazovics.
Kisvárda Master Good SE: Pásztor B. – Gém, Szabó L. 3, E. Novak 1, Gyimesi, Poczetnyik L. 6 (2), Mérai 3. Csere: Christe (Kapus), Markovic 3, Csáki L. 2, Győri 1, Karé 2, Karnik Sz. 1, Rosokha.
Vezetőedző: Józsa Krisztián.
Kiállítások: 6, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2
Az Alba Fehérvár KC három győzelemmel és egy vereséggel kezdte a 2025-2026-os pontvadászatot, ilyen jó mérleggel utoljára a 2014-2015-ös szezonban állt a fehérvári klub négy játéknapot követően.
Szuzanna Lazovics tanítványai nem titkoltan a negyedik sikerüket szerették volna elérni a válogatott szünet előtti utolsó találkozón. Ezen felül a mérkőzés pikantériáját adta, hogy argentin játékvezetői páros vezette a meccset, akik most egy olyan IHF-program kapcsán dirigálhattak, melynek célja, hogy korábban már nemzetközi tornán meccset vezető játékvezetők Európában, az itteni ritmusnak megfelelő összecsapásokon készülhessenek a következő nemzetközi eseményekre.
A mérkőzés előtt cirka egy órával, Józsa Krisztiánnal lehetett összefutni a csarnok előtt, a szakember öt évet töltött a klubnál, és 2023-ban vette át a várdai együttes irányítását. Előtte viszont itt tette le a névjegyét, és az akkori körülményekhez képest a lehető legtöbbet hozta ki a csapatból, és hetedikként zártak a pontvadászatban.
Mindenesetre szép lassan mindenki felgyógyul sérüléséből, hosszú idő után öltötte fel az fehérváriak mezét Kocsis Bettina, valamint Tamara Szmbatian.
Gyors kisvárdai gólokkal indult az összecsapás, Mérai Maja labdáit már csak a hálóból tudta kihalászni Hadfi Gréta, 0-2. A továbbiakban sem ment a góllövés, csupán a 6. percben talált be először az AFKC, Szabó Kitti hétmétereséből. Kissé kapkodóan játszottak a vendéglátók, többször közel voltak az egyenlítéshez, de egészen a 9. percig kellett erre várni, amikor betörésből Zentai Dorottya egalizált, 4-4. A játékvezetők pedig közben kissé talán túlságosan szigorúan ítéltek meg több esetet, és ezek nem is kaptak túlságosan nagy elismerést a pályán belül, és kívül. Katarina Pavlovic a 15. percben először juttatta előnyhöz az Albát, a tőle megszokott módon, bombagóllal nyitott, 6-5. Nem tartott azonban sokáig a hazai öröm, mert pillanatok alatt fordított a Várda Szabó Lili és Csáki Lilla révén. Állandósulni látszott ez a kétgólos különbség, mert mindig volt válaszuk a vendégeknek az AFKC találataira. Egyedül a higanymozgású Zentai próbálta meg tartani a lépést, vele nem nagyon tudtak mit kezdeni a fehér mezesek. Gondot jelentett az is, hogy zsinórban hagyták kihasználatlanul helyzeteiket a Lazovics-tanítványok, míg a túloldalon a ziccerek többségét belőtte ellenfelük. Így nem lehetett azon csodálkozni, hogy a szünetre háromgólos előnnyel mehetett a vendég gárda.
Női kézilabda: Fehérvár KC - KisvárdaFotók: Nagy Norbert / FMH
A pihenő után közel három percig érintetlenek maradtak a hálók, a gólcsendet végül Larissa Markovic oldotta fel, jobb sarokra tartó lövését nem tudta Hadfi hárítani. Próbált kapaszkodni az Alba, ám a Kisvárda nagyon elkapta a fonalat, és a 36. percre már ötgólos előnyt kovácsolt Mérai Maja góljával, 11-16. Zentai mellett Szabó Kitti igyekezett, lényegében csak ők ketten lőtték a Fehérvár találatainak közel száz százalékát az első negyven percben. Lazovics levitte kapusát, így innentől heten rohamozták Pásztor Bettina kapuját. Ez annyiban hozott változást, hogy feljöttek egyre Takó Viktória lerohanásból szerzett góljával a 41. percben, 15-16. Majd Hajdú Gyöngyvér kapott egy kihagyhatatlan labdát, az egyenlítés is megvolt – igaz csak rövid időre. Hajtott, küzdött a végső sikerért az Alba, de mindig volt valaki a riválisnál, akik tolni tudott egyet a szekerükön. Szerencsére a hét mezőnyjátékossal vívott játék azért pozitívummal járt, mivel sikerült az újbóli egalizálás az 50. percben Takó gólja után, 19-19. Gyorsan lehűtötte a kedélyeket azonban Csáki és Markovic, és innentől megint futottak a vendéglátók az eredmény után. Nagyon kellettek Hadfi bravúrjai a döntő pillanatokban, valamint Pavlovic jól eltalált lövése, amely a hálóban kötött ki az 54. percben, mert ez azt jelentette, hogy újfent a Fehérvár vezetett, 22-21. Az utolsó két percben még jobban fokozódott az izgalom, de Hadfi megoldotta, Karé Kamilla lövését szemet gyönyörködtetően védte, és ezzel eldöntötte a fontosabb kérdéseket.