Folytatódott a csoda (galéria)

Alba Fehérvár KC – Kisvárda Master Good SE 23-22 (10-13)

Székesfehérvár, 600 Néző

Vezette: Mariana García, María Inés Paolantoni.

Alba Fehérvár KC: Hadfi – Szabó-Májer, Pavlovic 4 (1), Szabó K. 7 (1), Moreno 1, Lazic, Takó 3. Csere: Hajdú 2, Sulyok, Zentai 6, Szmbatian.

Vezetőedző: Szuzanna Lazovics.

Kisvárda Master Good SE: Pásztor B. – Gém, Szabó L. 3, E. Novak 1, Gyimesi, Poczetnyik L. 6 (2), Mérai 3. Csere: Christe (Kapus), Markovic 3, Csáki L. 2, Győri 1, Karé 2, Karnik Sz. 1, Rosokha.

Vezetőedző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2

Hadfi Gréta (szemben, kék) sokat tett azért, hogy itthon tartsa a pontokat az Alba

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az Alba Fehérvár KC három győzelemmel és egy vereséggel kezdte a 2025-2026-os pontvadászatot, ilyen jó mérleggel utoljára a 2014-2015-ös szezonban állt a fehérvári klub négy játéknapot követően.

Szuzanna Lazovics tanítványai nem titkoltan a negyedik sikerüket szerették volna elérni a válogatott szünet előtti utolsó találkozón. Ezen felül a mérkőzés pikantériáját adta, hogy argentin játékvezetői páros vezette a meccset, akik most egy olyan IHF-program kapcsán dirigálhattak, melynek célja, hogy korábban már nemzetközi tornán meccset vezető játékvezetők Európában, az itteni ritmusnak megfelelő összecsapásokon készülhessenek a következő nemzetközi eseményekre.

A mérkőzés előtt cirka egy órával, Józsa Krisztiánnal lehetett összefutni a csarnok előtt, a szakember öt évet töltött a klubnál, és 2023-ban vette át a várdai együttes irányítását. Előtte viszont itt tette le a névjegyét, és az akkori körülményekhez képest a lehető legtöbbet hozta ki a csapatból, és hetedikként zártak a pontvadászatban.

Mindenesetre szép lassan mindenki felgyógyul sérüléséből, hosszú idő után öltötte fel az fehérváriak mezét Kocsis Bettina, valamint Tamara Szmbatian.

Gyors kisvárdai gólokkal indult az összecsapás, Mérai Maja labdáit már csak a hálóból tudta kihalászni Hadfi Gréta, 0-2. A továbbiakban sem ment a góllövés, csupán a 6. percben talált be először az AFKC, Szabó Kitti hétmétereséből. Kissé kapkodóan játszottak a vendéglátók, többször közel voltak az egyenlítéshez, de egészen a 9. percig kellett erre várni, amikor betörésből Zentai Dorottya egalizált, 4-4. A játékvezetők pedig közben kissé talán túlságosan szigorúan ítéltek meg több esetet, és ezek nem is kaptak túlságosan nagy elismerést a pályán belül, és kívül. Katarina Pavlovic a 15. percben először juttatta előnyhöz az Albát, a tőle megszokott módon, bombagóllal nyitott, 6-5. Nem tartott azonban sokáig a hazai öröm, mert pillanatok alatt fordított a Várda Szabó Lili és Csáki Lilla révén. Állandósulni látszott ez a kétgólos különbség, mert mindig volt válaszuk a vendégeknek az AFKC találataira. Egyedül a higanymozgású Zentai próbálta meg tartani a lépést, vele nem nagyon tudtak mit kezdeni a fehér mezesek. Gondot jelentett az is, hogy zsinórban hagyták kihasználatlanul helyzeteiket a Lazovics-tanítványok, míg a túloldalon a ziccerek többségét belőtte ellenfelük. Így nem lehetett azon csodálkozni, hogy a szünetre háromgólos előnnyel mehetett a vendég gárda.