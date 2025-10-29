Tisztes helytállás a Ferencváros ellen

Óriási hangulatban, és telt ház előtt fogadták a Ferencvárost Szabó Kittiék. A papírforma szerinti nagy különbségek ellenére, egyáltalán nem kezdett megilletődötten az Alba Fehérvár KC. A fehérváriak csapatkapitánya Szabó-Májer Krisztina 37 másodperc elteltével megszerezte a vezetést, majd a budapesti egyenlítő találatot követően Débora Moreno góljával ismét vezetett az AFKC. 4-4-es állásig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd ezt követően a Ferencváros Márton Gréta, és Klujber Katrin révén kétgólos előnyt épített ki, 4-6. Ezt követően indult be igazán az FTC, szinte sorra termelték a gólokat, és öt gólosra duzzadt a különbség, többek között Simon Petra két találatával, 5-10. Ez azonban nem törte össze a fehérvári lányokat, Hadfi Gréta elképesztő kapusteljesítményének, és Szabó Kitti góljainak köszönhetően zárkózott vissza, ráadásul Hadfi egy üres kapus találattal bevette a ferencvárosi kaput, ezzel egyetlen gólra jött fel az AFKC,10-11. A félidő végén Szabó Kitti hétméterese, és állította be a félidei kétgólos különbséget. 11-13.

Hatalmasat küzdött az Alba Fehérvár KC a jóval esélyesebb Ferencváros ellen.

Fotó: Nagy Norbert

A szünet után sem adta fel az Alba Fehérvár KC

Az FTC szerette volna minél előbb eldönteni a találkozó sorsát. Sorozatban három gólt szereztek Klujber, Márton és Simon révén,11-16. Ez egy pillanatra sem törte meg a fehérváriakat, továbbra is hatalmas küzdőszellemű kézilabdát mutattak be a pályán. A félidő ezen szakaszában Zentai Dorottya, Takó Viktória, és Szabó Kitti vette be a vendégek kapuját, utóbbi már hat találatnál tartott ekkor. A budapestiek stabil öt gólos előnyt építettek ki, amelyet magabiztosan őriztek a félidő felénél. A folytatásban a ferencvárosiak tovább nyitották az ollót, hét gólos előnynél Szuzana Lazovics időt kért,21-28. Ennek hatására kissé stabilizálódott a csapat játéka, leginkább támadásban, és ismét visszajöttek öt gólrat,24-29. A mérkőzés utolsó perceiben Tamara Smbatian állította be a végeredményt,26-31. Az Alba Fehérvár KC a veresége ellenére remekül helyt állt a bajnokságot vezető FTC ellen.

Női kézilabda K&H Liga NB I 7. forduló

Alba Fehérvár KC- FTC-Rail Cargo Hungaria (11-13)