október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

53 perce

Gyerekeket leptek meg az Alba Fehérvár kosarasai (galéria)

Címkék#Takács Martin#Nemeskócsagi Általános Iskola#Yasiin Yousef Joseph#Alba Fehérvár

Nem először leptek meg gyerekeket a kosárlabdázók. Az Alba Fehérvár folytatta iskolás programját, ezúttal Pákozdra látogatott el.

Kelemen Kornél

Az Alba Fehérvár fontosnak tartja, hogy minél több gyermekkel megszerettesse a kosárlabdát, ennek érdekében rendszeresen ellátogat egy-egy iskolába. Ezúttal sem történt másképp, most a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola diákjaira esett a választás. 

Az Alba Fehérvár játékosaival játszhattak a gyerekek
Az Alba Fehérvár játékosaival játszhattak a gyerekek
Forrás: Alba Fehérvár / Facebook

Az Alba Fehérvár játékosai részt vettek a testnevelésórán

A Nemeskócsagi Általános Iskola első és második osztályos tanulói különleges testnevelésórán vehettek részt, ugyanis az Alba két játékosa, Takács Martin és Yasiin Yousef Joseph, valamint a gárda utánpótlás edzői, Pifkó Viktória és Volf Ernő látogatta meg őket. Az eseményt Góbi Henrik, a klub utánpótlás szakosztályvezetője szervezte. 

A gyerekek együtt játszhattak a profikkal, valamint láthattak látványos trükköket és zsákolásokat. A program végén aláírást is osztogattak a kosarasok.

Pákozdon jártak az Alba Fehérvár kosárlabdázói

Fotók: Alba Fehérvár / Facebbok

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu