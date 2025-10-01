Gyerekeket leptek meg az Alba Fehérvár kosarasai (galéria)

Az Alba Fehérvár fontosnak tartja, hogy minél több gyermekkel megszerettesse a kosárlabdát, ennek érdekében rendszeresen ellátogat egy-egy iskolába. Ezúttal sem történt másképp, most a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola diákjaira esett a választás.

Az Alba Fehérvár játékosaival játszhattak a gyerekek

Forrás: Alba Fehérvár / Facebook

A Nemeskócsagi Általános Iskola első és második osztályos tanulói különleges testnevelésórán vehettek részt, ugyanis az Alba két játékosa, Takács Martin és Yasiin Yousef Joseph, valamint a gárda utánpótlás edzői, Pifkó Viktória és Volf Ernő látogatta meg őket. Az eseményt Góbi Henrik, a klub utánpótlás szakosztályvezetője szervezte.

A gyerekek együtt játszhattak a profikkal, valamint láthattak látványos trükköket és zsákolásokat. A program végén aláírást is osztogattak a kosarasok.