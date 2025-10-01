17 perce
Gyerekeket leptek meg az Alba Fehérvár kosarasai (galéria)
Nem először leptek meg gyerekeket a kosárlabdázók. Az Alba Fehérvár folytatta iskolás programját, ezúttal Pákozdra látogatott el.
Az Alba Fehérvár fontosnak tartja, hogy minél több gyermekkel megszerettesse a kosárlabdát, ennek érdekében rendszeresen ellátogat egy-egy iskolába. Ezúttal sem történt másképp, most a Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola diákjaira esett a választás.
Az Alba Fehérvár játékosai részt vettek a testnevelésórán
A Nemeskócsagi Általános Iskola első és második osztályos tanulói különleges testnevelésórán vehettek részt, ugyanis az Alba két játékosa, Takács Martin és Yasiin Yousef Joseph, valamint a gárda utánpótlás edzői, Pifkó Viktória és Volf Ernő látogatta meg őket. Az eseményt Góbi Henrik, a klub utánpótlás szakosztályvezetője szervezte.
A gyerekek együtt játszhattak a profikkal, valamint láthattak látványos trükköket és zsákolásokat. A program végén aláírást is osztogattak a kosarasok.
Pákozdon jártak az Alba Fehérvár kosárlabdázóiFotók: Alba Fehérvár / Facebbok