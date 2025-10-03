október 3., péntek

Alba Fehérvár

1 órája

Behúzták a második meccset is

Címkék#DEAC#Férfi kosárlabda NB I#Alba Fehérvár

A férfi kosárlabda NB I 2. fordulójában első idei hazai bajnoki mérkőzésén az Alba Fehérvár viszonylag három szoros negyed után biztosan, 100-83-ra győzte le a DEAC csapatát.

Káldor András
Behúzták a második meccset is

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Alba Fehérvár – DEAC 100-83 (22-19, 21-22, 25-20, 32-22)   

Székesfehérvár, 1500 néző
Vezette: Benczur Tamás, Frányó Péter, Nepp László Oszkár.

Alba Fehérvár: Pongó 5, Takács Martin 10/3, Bigelow 24/12, Stuckman 5/3, Filipovic 10. Csere: Vojvoda 19/3, Joseph 17/3, Németh Á. 2, Philmore 8, Omenaka. Vezetőedző: Lluis Riera Martí.

DEAC: Tyus 24/6, Mócsán 7/3, Wade 13, Kovács Á. 5/3, Szubotics 12/3. Csere: Gáspár 4, Varga F. 4, Hőgye 14/12, Várszegi, Gál Cs. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Takács Martin egy lecsorgó labdával indult meg a saját térfeléről, és senkitől sem zavartatva, és szerezte az Alba első pontjait. Majd Isiah Bigelow látványos kosara után beszórta a plusz büntetőt is, így a 3. perc végéhez közeledve 8-0 állt a villanyújságon. Bojan Szubotics ugyan büntetőkből betalált, de Bigelow rögtön utána triplából volt eredményes. Ekkor jól játszottak a kék-fehérek, nehezen lehetett fogást találni rajtuk, keményen védekeztek, és támadásban sem lehet rájuk panasz. A vendégektől Marcus Tyus jelentkezett egy hármassal, de ez azonban egyelőre egyáltalán nem veszélyeztette a gárda előnyét, igaz valamicskét közelebb férkőzött hozzájuk a 7. percre a DEAC, 17-12. A negyed hajrájára vesztett lendületéből a Fehérvár, a látogatók pedig Mócsán Bálint dupláját követően egy pontra megközelítették őket, 20-19. Vovoda Dávid palánk alól bedobott ziccere oldotta a feszültséget, mindez egy triplányi fórt hozott az Albának a folytatásra.

A második negyedet Bigelow pontjai vezették be, melyekre Tyus válaszolt büntetőkből. Úgy tűnik, meglesz az új közönség kedvenc, Bigelow továbbra is termelte a pontokat, ő érte el először a tízes határt, ráadásul az övé volt az első húsz percben a legtöbb lepattanó is. Érezhetően próbálta faképnél hagyni ellenfelét a házigazda, a 12. percre nyolcra növelve a különbséget, 31-23. Szubotics megkísérelte feljebb tornázni csapatát, beszórt egy triplát, és a hozzá kapcsolódó büntetőt, és ezzel ismét kisebb lett a felek között a távolság, 34-29. Más kérdés, hogy ez tiszavirág életűnek bizonyult, mert érkezett Bigelow, akit nehezen tudtak tartani a hajdúságiak. A játékrész végéhez kanyarodva az előző negyedhez hasonlóan újfent megrázta magát a Debrecen, és Trey Wade révén először a mérkőzés során egyenlített, 39-39. Pongó Marcell és Vojvoda viszont nem hagyták annyiban, pillanatok alatt visszavették a vezetést, ám Szubotics duplája célba ért, de ennek ellenére hazai előnnyel mehettek a csapatok pihenőre.  

A szünet után lendületesen folytatódott az összecsapás, dacára annak, hogy mindkét oldalon több hibát vétettek a játékosok, valamint továbbra is Tyus okozta a legtöbb gondot a fehérváriaknak, 47-46. Olyannyira, hogy a 24. percre átvette a vezetés a DEAC, Tyus, majd Mócsán hármasából, 49-52. Lluis Riera Martí űzte, hajtotta tanítványait, akik Kovács Ákos kihagyott büntetői után Yaslin Joseph büntetői, és duplája után vették vissza a vezetést, 61-58. A negyed végén a végszót Joseph mondta ki, távoli dobása hulló falevél módjára hullott a kosárba, hét pontos vezetést hozva a záró tíz percre, 68-61.  

Vojvoda triplája hozta meg a publikum hangját, nem véletlenül, mivel újra tetemesebb lett a differencia. Ez döntőnek bizonyult, a DEAC innentől már nem tudott újítani, futott az eredmény után, és nem veszélyeztette a Fehérvár biztos győzelmét.    

