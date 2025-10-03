Behúzták a második meccset is

A szünet után lendületesen folytatódott az összecsapás, dacára annak, hogy mindkét oldalon több hibát vétettek a játékosok, valamint továbbra is Tyus okozta a legtöbb gondot a fehérváriaknak, 47-46. Olyannyira, hogy a 24. percre átvette a vezetés a DEAC, Tyus, majd Mócsán hármasából, 49-52. Lluis Riera Martí űzte, hajtotta tanítványait, akik Kovács Ákos kihagyott büntetői után Yaslin Joseph büntetői, és duplája után vették vissza a vezetést, 61-58. A negyed végén a végszót Joseph mondta ki, távoli dobása hulló falevél módjára hullott a kosárba, hét pontos vezetést hozva a záró tíz percre, 68-61.

Vojvoda triplája hozta meg a publikum hangját, nem véletlenül, mivel újra tetemesebb lett a differencia. Ez döntőnek bizonyult, a DEAC innentől már nem tudott újítani, futott az eredmény után, és nem veszélyeztette a Fehérvár biztos győzelmét.