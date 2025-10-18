1 órája
Kaotikus meccsen a botrányos védelmek csatáját az Alba vesztette el
Felfoghatatlan meccsen maradtak alul a fehérvári kosarasok. Az Alba hazai pályán fogadta az újonc Kaposvárt, amely ellen két olyan negyedet is játszott, ahol legalább 30 pontot kapott, ennek tudatában nem is lehetett más a végeredmény, mint a vereség.
A találkozó legeleje nem nézett ki jól hazai szempontból, egymás után hibázták el a dobásokat. Másfél perc telt el amikor 1-6-ot mutatottt az eredményjelző. Ezt követően beindult a támadó gépezet, Stuckman és Bigelow is dobott egy triplát, 7-6. A hangulatra nem lehetett panasz, az Alba szurkolók megállás nélkül biztatták kedvenceiket. Négy perc elteltével a csapatkapitány is megérkezett a parkettre, Vojvoda Dávid egy remek védekezéssel, majd egy faultal mutatkozott be. A jó kezdés meghozta a aposváriak bizalmát, dobásaik magabiztosan szálltak a gyűrűbe, 12-19. A zöld mezesek részéről Wilson csent el egy labdát, mellyel teljesen egyedül rohanhatott a palánk felé, látványos pörgő mozdulattal akart zsákolni, azonban ezt elvétette, amleyre a publikum hangos nevetéssel reagált. Az utolsó percre is markáns vendég előnnyel fordultak a felek, ez viszont nem szegte kedvét a szurkolóknak, fülsiketítű hangzavart teremtettek, ami hatással lehetett a játékosokra, mert egy gyönyörű mozdulattal zárkózott az Alba. Vojvoda Dávid küzdött több emberrel is, majd készített elő egy Alley-oop-ot Bigelownak, 22-29. A negyed végéig még Pongó Marcell értékesített két büntetőt, 24-29.
A védelmek nem remekeltek
Bár a második negyed elején úgy tűnt, hogy fordítanak a fehér dresszesek, azonban ehhez a Kaposvárnak is volt egy-két szava. Megtalálták a tökéletes formulát a Fejér vármegyeiek feltörésére. Sokszor kevesebb ember helyezkedett közvetlenül a palánk alatt, azonalli kontrákra rendezkedtek be. Ezt mginkább elősegítette, hogy Luis Riera Martí fiai rengeteg labdát adtak el, emellett a hárompontosokat is rendre értékesítették, 40-49. Vojvoda idegrendszerét alaposan próbára tette az ellenfél, folyamatos párharcokra kényszerítették, rendszeres szabálytalanul fogták, amiből próbált kitörni, de általában a játékvezető ezt látta az előírásnak nem megfelelőnek. Elképesztőt hajrázott az Alba Fehérvár, alig több, mint egy perc alatt szinte megsemmisítette a hátrányát, 57-58.
A találkozó félidejében a fehérváriak U11-es csapata tartott bemutató játékot.
Magasabb fokozatba kapcsolt az Alba
A harmadik negyed ott folytatódott, ahol az előző véget ért. Elképesztő tempóban játszottak a hazaiak, a vendégek pedig a kontratámadásokkal próbálkoztak. A játékrész második felében egyre jobban elhúzott a Fejér vármegyei alakulat, úgy tűnt a Kaposvár kezd kifulladni, míg Vojvodáék egyre kevesebbet hibáztak, 81-70. Az utolsó tíz perc kezdetéig sikerült valamelyest közeledniük a vendégeknek, így minden kérdés nyitott maradt, 86-77.
Alba fehérvár a Kaposvár – ellen férfi kosárlabdaFotók: Fehér Gábor
A Kaposvár vérszemet kapott, azonnal támadásba lendült, aminek révén alig két perc alatt egy ponrtra zárkóztak fel, 90-89. Ekkor a vendégek mestere időt kért, ami végül inkább az Albának kedvezett. A rövid megszakítást követően Vojvoda Dávid szerzett egy szépségdíjas triplát, de erre is volt válasz, 95-93. A Somogy vármegyéből érkező szurkolók egyre hangosabban hallatták a hangjukat. Erre érkezett a hazai oldalról is a reakció, elképesztő hangulat alakult ki az Alba Regia Sportcsarnokban. A fehérváriakat paár Márk csendesítette el, aki egy kétpontost követően a büntetőjét is bedobta, 95-99. Öt perccel a vége előtt Omenaka Godwin kipontozódott hazai oldalról. A kosárlabda általában nincs híján a szabálytalanságoknak, de ez a mérkőzés más szintet képviselt, hiszen a végére Godwin mellett tízen szedtek össze legalább négy faultot. A rengeteg szabálytalanság is megmutatja, hogy a védelmek botrányosan funkcionáltak, ebből a szempontból egyik fél sem érdemelt győzelmet. Természetesen a két pontot ezúttal is kiosztották, amit végül a Kaposvár vihetett haza, 110-117.
Alba Fehérvár–Kaposvár (24-29, 33-29, 29-19, 24-40)
Kosárlabda NB I/A 4. forduló.