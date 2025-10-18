október 18., szombat

Lukács névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Kaotikus meccsen a botrányos védelmek csatáját az Alba vesztette el

Címkék#Alba#kosárlabda NB I/A#kosárlabda#Kaposvár#Alba Fehérvár

Felfoghatatlan meccsen maradtak alul a fehérvári kosarasok. Az Alba hazai pályán fogadta az újonc Kaposvárt, amely ellen két olyan negyedet is játszott, ahol legalább 30 pontot kapott, ennek tudatában nem is lehetett más a végeredmény, mint a vereség.

Kelemen Kornél

A találkozó legeleje nem nézett ki jól hazai szempontból, egymás után hibázták el a dobásokat. Másfél perc telt el amikor 1-6-ot mutatottt az eredményjelző. Ezt követően beindult a támadó gépezet, Stuckman és Bigelow is dobott egy triplát, 7-6. A hangulatra nem lehetett panasz, az Alba szurkolók megállás nélkül biztatták kedvenceiket. Négy perc elteltével a csapatkapitány is megérkezett a parkettre, Vojvoda Dávid egy remek védekezéssel, majd egy faultal mutatkozott be. A jó kezdés meghozta a aposváriak bizalmát, dobásaik magabiztosan szálltak a gyűrűbe, 12-19. A zöld mezesek részéről Wilson csent el egy labdát, mellyel teljesen egyedül rohanhatott a palánk felé, látványos pörgő mozdulattal akart zsákolni, azonban ezt elvétette, amleyre a publikum hangos nevetéssel reagált. Az utolsó percre is markáns vendég előnnyel fordultak a felek, ez viszont nem szegte kedvét a szurkolóknak, fülsiketítű hangzavart teremtettek, ami hatással lehetett a játékosokra, mert egy gyönyörű mozdulattal zárkózott az Alba. Vojvoda Dávid küzdött több emberrel is, majd készített elő egy Alley-oop-ot Bigelownak, 22-29. A negyed végéig még Pongó Marcell értékesített két büntetőt, 24-29

Rengeteg pont született az Alba Fehérvár–Kaposvár mérkőzésen
Rengeteg pont született az Alba Fehérvár–Kaposvár mérkőzésen
Fotó: Fehér Gábor

A védelmek nem remekeltek

Bár a második negyed elején úgy tűnt, hogy fordítanak a fehér dresszesek, azonban ehhez a Kaposvárnak is volt egy-két szava. Megtalálták a tökéletes formulát a Fejér vármegyeiek feltörésére. Sokszor kevesebb ember helyezkedett közvetlenül a palánk alatt, azonalli kontrákra rendezkedtek be. Ezt mginkább elősegítette, hogy Luis Riera Martí fiai rengeteg labdát adtak el, emellett a hárompontosokat is rendre értékesítették, 40-49.  Vojvoda idegrendszerét alaposan próbára tette az ellenfél, folyamatos párharcokra kényszerítették, rendszeres szabálytalanul fogták, amiből próbált kitörni, de általában a játékvezető ezt látta az előírásnak nem megfelelőnek. Elképesztőt hajrázott az Alba Fehérvár, alig több, mint egy perc alatt szinte megsemmisítette a hátrányát, 57-58.

A találkozó félidejében a fehérváriak  U11-es csapata tartott bemutató játékot.

Magasabb fokozatba kapcsolt az Alba

A harmadik negyed ott folytatódott, ahol az előző véget ért. Elképesztő tempóban játszottak a hazaiak, a vendégek pedig a kontratámadásokkal próbálkoztak. A játékrész második felében egyre jobban elhúzott a Fejér vármegyei alakulat, úgy tűnt a Kaposvár kezd kifulladni, míg Vojvodáék egyre kevesebbet hibáztak, 81-70. Az utolsó tíz perc kezdetéig sikerült valamelyest közeledniük a vendégeknek, így minden kérdés nyitott maradt, 86-77

Alba fehérvár a Kaposvár – ellen férfi kosárlabda

Fotók: Fehér Gábor

A Kaposvár vérszemet kapott, azonnal támadásba lendült, aminek révén alig két perc alatt egy ponrtra zárkóztak fel, 90-89. Ekkor a vendégek mestere időt kért, ami végül inkább az Albának kedvezett. A rövid megszakítást követően Vojvoda Dávid szerzett egy szépségdíjas triplát, de erre is volt válasz, 95-93. A Somogy vármegyéből érkező szurkolók egyre hangosabban hallatták a hangjukat. Erre érkezett a hazai oldalról is a reakció, elképesztő hangulat alakult ki az Alba Regia Sportcsarnokban. A fehérváriakat paár Márk csendesítette el, aki egy kétpontost követően a büntetőjét is bedobta, 95-99. Öt perccel a vége előtt Omenaka Godwin kipontozódott hazai oldalról. A kosárlabda általában nincs híján a szabálytalanságoknak, de ez a mérkőzés más szintet képviselt, hiszen a végére Godwin mellett tízen szedtek össze legalább négy faultot. A rengeteg szabálytalanság is megmutatja, hogy a védelmek botrányosan funkcionáltak, ebből a szempontból egyik fél sem érdemelt győzelmet. Természetesen a két pontot ezúttal is kiosztották, amit végül a Kaposvár vihetett haza, 110-117.

Alba Fehérvár–Kaposvár (24-29, 33-29, 29-19, 24-40)

Kosárlabda NB I/A 4. forduló. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu