Kaotikus meccsen a botrányos védelmek csatáját az Alba vesztette el

A találkozó legeleje nem nézett ki jól hazai szempontból, egymás után hibázták el a dobásokat. Másfél perc telt el amikor 1-6-ot mutatottt az eredményjelző. Ezt követően beindult a támadó gépezet, Stuckman és Bigelow is dobott egy triplát, 7-6. A hangulatra nem lehetett panasz, az Alba szurkolók megállás nélkül biztatták kedvenceiket. Négy perc elteltével a csapatkapitány is megérkezett a parkettre, Vojvoda Dávid egy remek védekezéssel, majd egy faultal mutatkozott be. A jó kezdés meghozta a aposváriak bizalmát, dobásaik magabiztosan szálltak a gyűrűbe, 12-19. A zöld mezesek részéről Wilson csent el egy labdát, mellyel teljesen egyedül rohanhatott a palánk felé, látványos pörgő mozdulattal akart zsákolni, azonban ezt elvétette, amleyre a publikum hangos nevetéssel reagált. Az utolsó percre is markáns vendég előnnyel fordultak a felek, ez viszont nem szegte kedvét a szurkolóknak, fülsiketítű hangzavart teremtettek, ami hatással lehetett a játékosokra, mert egy gyönyörű mozdulattal zárkózott az Alba. Vojvoda Dávid küzdött több emberrel is, majd készített elő egy Alley-oop-ot Bigelownak, 22-29. A negyed végéig még Pongó Marcell értékesített két büntetőt, 24-29.

Rengeteg pont született az Alba Fehérvár–Kaposvár mérkőzésen

Fotó: Fehér Gábor

A védelmek nem remekeltek

Bár a második negyed elején úgy tűnt, hogy fordítanak a fehér dresszesek, azonban ehhez a Kaposvárnak is volt egy-két szava. Megtalálták a tökéletes formulát a Fejér vármegyeiek feltörésére. Sokszor kevesebb ember helyezkedett közvetlenül a palánk alatt, azonalli kontrákra rendezkedtek be. Ezt mginkább elősegítette, hogy Luis Riera Martí fiai rengeteg labdát adtak el, emellett a hárompontosokat is rendre értékesítették, 40-49. Vojvoda idegrendszerét alaposan próbára tette az ellenfél, folyamatos párharcokra kényszerítették, rendszeres szabálytalanul fogták, amiből próbált kitörni, de általában a játékvezető ezt látta az előírásnak nem megfelelőnek. Elképesztőt hajrázott az Alba Fehérvár, alig több, mint egy perc alatt szinte megsemmisítette a hátrányát, 57-58.

A találkozó félidejében a fehérváriak U11-es csapata tartott bemutató játékot.