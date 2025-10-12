október 12., vasárnap

Koárlabda

1 órája

Előre hozta a karácsonyt az Alba Fehérvár

Elszenvedték első vereségüket Vojvoda Dávidék. Az Alba Fehérvár már októberben odaadta a karácsonyi ajándékát az Atomerőmű SE-nek, ugyanis a paksiaknak ez volt az első bajnoki győzelmük ebben az idényben.

Kelemen Kornél

Úgy tűnt esélyesként lép parkettre az Alba Fehérvár Pakson, hiszen a mérkőzést megelőzően a Fejér vármegyeiek veretlenek voltak, míg az Atomerőmű SE az első két mérkőzését egyaránt elveszítette. 

Az első negyedet jól kezdte az Alba, hiszen azonnal magához ragadta a kezdeményezést. Az etap közepéig minden jól alakult, ekkor 8-17 állt az eredményjelzőn. Ezután Trevon Bluietté lett a főszerep, aki egymás után szedte a lepattanókat, gyűjtötte be a labdákat, vagy ha kellett dobta a pontokat, ezzel visszahozva csapatát a játékrész végére, 26-28.

A második negyedben már kiegyenlített párharc folyt a pályán, mindkét együttes sokszor próbálkozott hárompontossal, azonban ezek tulnyomó többsége kimaradt. Bár a játék képe alapján közel volt a két gárda egymáshoz, úgy tűnt a székesfehérváriak szép lassan elhúznak, de az első etaphoz hasonlóan ismét felzárkózott az Atomerőmű, 41-45.

Összeomlott az Alba Fehérvár

Az elmúlt években már nem egyszer fordult elő az Alba Fehérvárral, hogy a harmadik negyedben dől el, nyerni fognak, vagy kikapnak. Ebbe a mintázatba beleillik a vasárnap esti találkozó is, ugyan valami megtört Lluis Riera Martí tanítványaiban, sorra hagyták ki a lehetőségeket, emellett a védekezés sem akart működni. Ennek köszönhetően a paksiak már 12 ponttal is vezettek, amelyet sikerült valamelyest lecsökkenteni az utolsó tíz percre, 68-62

A fehérváriak mindent elkövettek, hogy meccsben maradjanak, a pontokat elsősorban Tunner Stuckman és Vojvoda Dávid hozta, de az ellenfél már nem hibázott annyit a gyűrűnél, így nem jött össze a fordítás. Az Alba Fehérvár végül 94-87-re kapott ki, ezzel elszenvedve első vereségét az NB I/A 2025-2026-os idényében. 

 

