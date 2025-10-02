október 2., csütörtök

Fejlesztések várhatóak a Börgöndi úti öttusatelepen

1 órája

A Volán Fehérvárnál járt a hazai szövetség vezérkara

A Magyar Öttusa Szövetség elnöke és ügyvezető igazgatója tett látogatást Székesfehérváron, az Alba Volán SC öttusázóinak Börgöndi úti bázisán tárgyalt Balogh Gábor és Vízkeleti Péter. A Volán Fehérvár hazánk legnagyobb létszámmal rendelkező modern pentatlon szakosztálya.

Horog László
Balról Tóth István, Balogh Gábor, Vörös Zsuzsanna és Vízkeleti Péter

Fotó: Horog László/FMH

A két sportvezetőt a fehérváriak klubelnöke, Tóth István, valamint az öttusázók szakosztályelnöke, az olimpiai bajnok Vörös Zsuzsanna fogadta. Az eredmények tekintetében szerencsére nincsenek korlátozások a Volán Fehérvár öttusázóinál – fiataljaik remekeltek az utóbbi időben a világversenyeken -, azonban az anyagi lehetőségeik végesek, folyamatosan megszorításokat vezetnek be. Erről is tárgyaltak a MÖSZ két illetékesével, akik az elért eredményekhez gratuláltak, valamint jelezték, lehetőségeikhez mérten igyekeznek a folytatásban is segíteni.
A megbeszélés egyik témáját az idei év eredményei jelentették, a fehérvári elnök és az igazgató beszámolt a nemzetközi sikerekről, a jövővel kapcsolatos elképzelésekről, valamint a klub anyagi helyzetéről. Aztán a másfél évvel ezelőtt, a Börgöndi úti fedeles lovarda helyén létesített OCR-pálya jelentős bővítése került szóba, amit döntően a Magyar Honvédség finanszírozna, de a MÖSZ is beszállna, címkézett támogatással.
- Egyértelműen pozitív megbeszélés zajlott - mondja vörös Zsuzsanna. - Az elnök és az ügyvezető természetesen tisztában volt versenyzőink nyári eredményeivel, de jó volt ismét feleleveníteni Szécsi Nemere két, egyéniben szerzett aranyérmét az U19-es Eb-n és vb-n, de a világversenyeken jól szereplő többi versenyzőnk is szóba került. A következő szezonról és a távolabbi jövőről is beszélgettünk. Fontos téma volt a fedett akadálypályánk fejlesztése, ami azért lenne lényeges, mert versenyszerű edzéseket, vagy akár versenyeket is rendezhetnénk itt. A másfél éve átadott létesítményünk gyakorlásra alkalmas, de szeretnénk meghosszabbítani. Ez egy kis gyakorlópálya, ami alapvető tréningekre alkalmas. A jelenlegi öttusában nagyon hangsúlyos az ORC-szereplés, a teljesítmény a végeredményt nagyban befolyásolja. Szeretnénk átépíteni, valamint jelentősen bővíteni. Ha minden jól alakul, az idei évben ez megvalósulhat, optimistán tekintünk az elkövetkező, őszi hónapok elé.
A fehérváriak rendelkeznek a legnagyobb létszámú hazai öttusaszakosztállyal, 97 igazolt versenyző sportol náluk. 
- Mögöttünk a fővárosi KSI, azaz a Központi Sportiskola következik, a vidéki műhelyek között toronymagasan vezetünk. Amúgy voltunk ennél is többen, a pandémia előtt, tehát mintegy hat éve 120-an sportoltak nálunk, a világjárvány alatt a létszámunk megcsappant, azóta ismét fejlődünk, a cél természetesen a százas szám átlépése.
A klubelnök, Tóth István közölte, rendkívül fontos, hogy a szövetség két vezetője ellátogatott hozzájuk.
- Balogh Gábor lassan két éve lett a honi szövetség elnöke, Vízkeleti Pétert nemrég nevezték ki ügyvezető igazgatónak. Meglátogatják a hazai klubokat, természeten hozzánk is eljutottak. Vázolták elképzeléseiket a szakosztályok további támogatásáról, ami érthetően eredményességhez és létszámhoz kötött, ebben szerencsére mi rendkívül jól állunk. Büszkén mondtuk el, hogy az elmúlt 25 év hagyományainak megfelelően a jelenben is szinte minden évben rendezünk jelentős világversenyt, június végén a juniorok világbajnokságát bonyolítottuk. Ez természetesen nem csak a magyar öttusának, a Volán Fehérvárnak, Székesfehérvár városának is hasznos volt, nagyon sokan látogattak a településünkre a világ szinte minden tájáról. A jövünk szempontjából döntő, hogy Vörös Zsuzsával a közelmúltban a fehérvári városházán is tárgyaltunk, Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester fogadott és támogatásáról biztosított bennünket. Mindig felelősen gazdálkodtunk, tartozásunk nincs, minden jel arra mutat, összeáll a pénz a következő évi nyugodt működésünkhöz.


 

