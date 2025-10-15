A vártnál komolyabb nyár után az öttusázók

Szécsi Nemere középen, nyakában a világbajnoki aranyéremmel

Fotó: UIPM



A felnőtt Európa-bajnokságot Madridban rendezték, Tárkányi Zsombor volt érintett, lényegében ugyanaz volt a helyzet, mint itthon, a junior vb-n Varga Orsival, a négy, kiemelt magyar versenyző között Zsombor nem szerepelt. Csak úgy tudott volna továbbmenni a selejtezőből, ha a védettséget élvező négy versenyzőből valaki nem jut tovább, tehát mindenki tisztában volt a körülményekkel. Tárkányi kimondottan jól teljesített, továbbjutó helyen végzett, a 3. lett selejtezőben, de ez sem volt elég, mert honi riválisai is megtették a magukét. Tárkányi váltóban is érdekelt volt, 8. lett Bereczki Richárd társaságában.

Az U15-ös Eb-n, a litvániai Kaunasban a fehérvári szakosztályt Sütő Balázs és Koselák Zalán képviselte, jól teljesítettek, egyéniben Sütő 8., Koselák 11. lett, Sütő csapatban aranyérmes lett, váltóban a koronázóvárosi duó, Sütő és Koselák 5. helyen végzett. Az U19-es Eb-re három versenyző utazott a Volánból, a lányoknál Turbucz Ivola, a fiúknál Szécsi Nemere és Bognár Levente. Turbucz egyéniben 12. helyen zárt, csapatban 2. lett. A fiúknál a korábbi, U17-es Eb után a két évvel idősebbek között is 4. lett Szécsi Nemere, jó futással érkezett a dobogó közvetlen közelébe. Csapatban a két fehérvári az 5. helyen zárt, Bognár Levi második legjobb magyarként egyéniben a 22. helyen ért célba. A mix váltóban Turbucz és Bognár 3. lett, érzékelhető volt, hogy a verseny végére elfáradtak.

A szezon utolsó versenye - ahol szerep jutott a Fejér vármegyeieknek - az U19-es vb volt a litvániai Druskininkai városában. A lányoknál Turbucz 17. helyen zárt egyéniben, csapatban pedig bronzérmes. Nemere tartotta a sormintát, ahogy U17-ben, U19-ben is világbajnok lett, ráadásul a három évvel idősebbek között. Bognár második legjobb magyarként a 21. helyen zárt, mindegyikük kiegyensúlyozottan versenyzett, a fiú csapat 4. lett. A szakosztály igazgatója szerint mindkét tehetségük túlszárnyalta az előzetes elvárásokat.

-Fontos, hogy a mindössze 16 és fél éves Nemere a tavalyi és idei versenyekkel a háta mögött már rutinosnak számít majd a folytatásban. nem lesz könnyű dolga, ezentúl mindenki őt akarja majd megverni. Bognár idén indult először egyéniben nemzetközi viadalokon, ami látszott a vívásán. Mindegyik eseményre jó fizikai állapotban állt oda, a vívásán kell leginkább csiszolnia, a többi számban jól teljesített. Ugyanez igaz Szécsire is, ha a páston jól teljesít, a többi tusában nem nagyon lehet őt megverni.

A klubelnök, Tóth István egyértelműen dicséretet fogalmazott meg a 15-18 éves korosztály tagjait illetően, valamint kiemelte az edzők áldozatos munkáját. Vörös hozzátette, Tárkányi Zsombor is sokat fejlődött, első éves felnőttként, komoly dolog, hogy a spanyolországi Eb-n szerepet kapott, ami egyértelműen a bizalom jele a szövetségi kapitány részéről. „A világversenyeken az egyéni induláshoz az kell, hogy Zsombor elhiggye, képes megelőzni a hazai riválisokat. Eddig azért nem jött össze, mert nem bízott magában eléggé. A képességei adottak a sikerekhez.”

Vörös elmondta még, korábban többször elmaradt a MÖSZ elnökének és ügyvezető igazgatójának látogatása, a közelmúltban erre is sor került, Balogh Gábor és Vízkeleti Péter érkezett a Börgöndi úti telepre. Az OCR-pálya ügyében tárgyaltak, szóba került a Bregyóban - állami támogatásból - katonai élménypark építése. Ennek fontos részét képezné az akadálypálya, ami versenyek rendezésére is alkalmas lenne, B-kategóriás pentathlon események, például magyar bajnokság lebonyolítására, továbbá a területen lézerlövészetes futásra, katonai toborzásra is sor kerülhetne. Erről a fejlesztésről közvetlenül most nincs szó, ellenben a volánosok Börgöndi úti bázisán a korábbi, fedeles lovarda helyén a közeljövőben bővítik az egy éve átadott, kisméretű akadálypályát. A szükséges összeg erre rendelkezésre áll, ez év decemberében mindennek el kell készülnie.

-Ez nemzetközi öttusa, vagy OCR-viadalokra nem lenne alkalmas, ellenben versenyszerű tréningekre igen - tette hozzá Vörös Zsuzsanna. - Mivel a létesítménynek teteje van, ellenben az oldala nyitott, ha 8 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet, gyakorlásra élettanilag már nem alkalmas. Ezért a hideg beköszöntével sportolóink a fővárosba utaznak, ott készülnek az OCR-re. Fontos, hogy először bővítsük a pályánkat, aztán ráérünk gondolkodni a folytatáson, hogyan tudnánk alkalmassá tenni téli gyakorlásra is.

Ifjabb Botos Zoltán – édesapja januári halála után vette át a szakosztály vezetését – elmondta, a sportlövők főként Fejérben rendezett erőpróbákon indulnak, több érmes helyezést értek el a megyebajnokságon.

-A Zámolyon bonyolított seregszemlére vármegyénken kívüli versenyzők is nevezhettek, a kiskaliberű sportpisztolyosoknál egyik versenyzőnk, az öcsém, Botos Gergő 3. helyen zárt, továbbá a megyei bajnokságban két bronzot és egy ezüstöt szereztünk. Összesen 60 induló nevezett, Fejérben számításaim szerint hat egyesület működik. A mi taglétszámunk közel 40 fő, ebben hobbisták is találhatóak, aktív versenyző természetesen kevesebb, 20 fő, ők rendszeresen indulnak versenyeken. Mindig vannak új jelentkezők, a cél a szakosztály létszámának növelése. Mi rendezzük az országos Görgey Artúr Tehetségkutató Légpuska Verseny megyei selejtezőjét, az utánpótlás korú lövők tehetségkutatóját, októberben 21-én. Az utánpótlásunk tagjai is rendszeresen indulnak versenyeken, nem csak a felnőttek.

Tolnai Zsuzsanna pénzügyi vezető közölte, a klub gazdálkodása kiegyensúlyozott. Az elmúlt évben nem rendeztek évzáró eseményt pénzügyi nehézségek miatt, ezúttal, decemberben mindenképpen megtartják az eseményt, ráadásul nagyobb szabású ünnepségre készülnek. Egyrészt idén 65 éves az egyesület, másrészt méltó módon szeretnék megünnepelni a 2025-ös, nagyszerű eredményeket. Az év végi rendezvényre a jelen, sikeres utánpótlás és felnőtt versenyzői mellett azokat a korábbi sportolókat is meghívják, akik az elmúlt évtizedekben komoly sikereket értek el az Alba Volán SC színeiben.



